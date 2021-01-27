專家：特別審視面癱等嚴重副作用

其他反應如流產未必細究

外國部分人接種疫苗後會出現不良反應，孔繁毅昨日接受港台訪問時表示，會讓接種疫苗者以電子日誌記錄接種疫苗後的反應，對於輕微副作用，例如打針後傷口痛、紅腫、發燒等，委員會會記錄其比率；至於嚴重及非常嚴重副作用，例如吉巴氏綜合症、面癱、死亡等，會特別留意，相信會設立特別渠道，例如是熱線電話，讓有嚴重不良反應的市民可盡快求醫及報告事件，委員會每隔數日或一周就會審視有關個案，相信個案數目不會太多。

孔繁毅接受本報查詢時補充，相信新冠疫苗引致的副作用主要與神經系統有關，委員會會特別關注。本港2010年注射豬流感疫苗曾發生兩宗孕婦胎死腹中。被問及若有人接種新冠疫苗後出現其他不良反應例如流產，委員會將如何處理，孔說，暫時沒有數據顯示新冠疫苗會影響胎兒，會繼續留意不同國家接種疫苗後的情况，若沒有證據顯示不良反應與疫苗有關、也不是接種後短時間內出現，委員會未必會詳細研究有關個案。

（疫情第四波）