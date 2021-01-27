BioNTech：疫苗能中和20變種病毒 外國現短缺 復星：盡力確保港供應

歐洲擬加強限制疫苗出口

BioNTech考慮內地設生產線

食物及衛生局長陳肇始日前批准復星醫藥/BioNTech疫苗在港緊急使用，藥廠將其命名為「復必泰」（Comirnaty）。歐盟擬設立「疫苗出口透明機制」，加強限制區內疫苗出口，復星醫藥及BioNTech昨日舉行記者會時，被問及外國出現疫苗供應短缺問題，香港採購的750萬劑能否確保供應，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳說，會盡可能確保滿足香港的需求。BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，該公司今年將提高產量，由13億劑增至20億劑。他又說，BioNTech正考慮在中國大陸設生產設施。

稱對英國「B.1.1.7」病毒株有效

多國出現變種病毒，BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin表示，早前的實驗室研究顯示，接種者接種BioNTech疫苗後，血液中的抗體可中和20種變種病毒，包括英國「B.1.1.7」變種病毒株，而針對南非變種病毒的數據預計將於本周內公布。至於挪威有長者接種疫苗後死亡，Sahin說BioNTech正分析有關情况，不能公開評論，但到目前為止，挪威的報告顯示有關情况與疫苗接種沒有直接關係。

復星：監察不良反應 定期交報告

復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民表示，若香港開始接種後出現任何嚴重不良反應，會第一時間分析，並會向港府申報，亦會匯集全球不良反應事件，每月或每季向港府提交報告。

復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示，BioNTech疫苗在德國生產後會直接運送來港，運送過程約48小時，抵港後會送到中央儲存倉內，儲存在-75℃冷藏櫃，之後在因應政府所需求的數目，在中央儲存倉內解凍至2℃至8℃，然後送到接種地點，可在2℃至8℃的藥用雪櫃中儲存5日。

明報記者

（疫情第四波）