民主黨倡撥10億助換喉 料惠3.5萬戶

巡200幢大廈 七成有喉管問題

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，該黨上周到油尖旺、深水埗、九龍城等10地區，觀察約200幢大廈的排污系統，歸納四大問題，包括超過40幢大廈的糞渠或污水渠胡亂接駁；逾30幢喉管殘舊或滲水滴漏；亦有不少大廈的排氣管遭改裝或截斷，或使用開放式水斗去水。

袁稱不少有喉管問題的大廈集中在舊區，樓齡超過50年，部分單位改建作劏房時遭人非法改動渠管；其中深水埗指定區域內，有大廈仍使用舊款的開放式水斗去水，水斗上長滿植物，擔心容易滿瀉溢出污水，增加播毒風險。他說由於《建築物條例》多年未更新，仍容許大廈使用開放式水斗；又稱不合規格的污水渠接駁區區皆見，形容是「傳播炸彈」，建議政府撥款10億元成立「檢查維修水渠基金」。

民主黨房屋政策副發言人莊榮輝指出，該10億元基金應優先用於樓齡50年或以上的舊樓，其中3億元用於勘察及檢查喉管，7億元用於資助私樓業主維修或更換排污管及開放式水斗，以每戶2萬元工程費計算，相信最少3.5萬戶受惠。

民主黨九龍城區議員馬希鵬表示，早前接獲土瓜灣長寧街居民求助，稱有業主因僭建劏房改動喉管，將糞渠錯駁至雨水渠，雨天時糞渠破裂，令大廈平台充斥糞便、垃圾等，但法團和業主互相卸責，最終令居民受苦，促請屋宇署正視劏房衍生的喉管問題，增加人手處理。

（疫情第四波）