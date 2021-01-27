限聚措施再延一周 食肆：團年訂枱陸續撤

張宇人認為，業界願意配合安排員工檢測及確保顧客用「安心出門」應用程式登記，若顧客無登記，員工可代為登記資料，一旦爆出確診個案，亦可有效追蹤，盼政府讓食肆恢復晚市堂食，及可4人同坐一桌。

稱農曆年生意100億 今剩三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業在農曆年間以往做到約100億元生意，現時晚市堂食被禁，加上限二人同桌，相信只剩三成生意額。黃說上月仍有人預訂餐枱食團年飯，預訂率約兩三成，但政府不斷延長社交距離措施，有關預約陸續取消。他又稱，禁晚市堂食完全無科學根據，料現有約3000間食肆掙扎求存，若政府再不恢復晚市堂食及放寬每枱人數，將令不少食肆倒閉。

美容業：預約本滿又要改期

不求賠償只求重開

對於美容院、按摩院等指定處所亦要繼續關閉，香港美容業總會創會主席葉世雄表示，關閉指定處所後，街市人流不減，證明指令既無效，亦損害從業員生計。葉稱早前政府延長社交距離措施7天至1月27日，隨後一周的美容預約即爆滿，今次政府再延7天，業界忙於幫顧客改期，不少未知如何渡年關。

葉稱政府早前給了業界假希望，以為可復業，要求政府交代勒令停業的邏輯，以及復業條件及原則，好讓業界有心理準備。他說停業愈久，業界經營危機愈大，過去一年美容業界估計已失去一半生意；又稱農曆新年前是美容業高峰期，現時不求賠償，只求政府讓美容院開業。

（疫情第四波）