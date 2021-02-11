受限區逾200人無驗 先問原因不即場告

乙明邨約4%居民無接受強制檢測，油麻地及佐敦受限區域內逾200人未檢測，另早前民政處巡查42座大廈找到百多人未強檢等，對於衛生署就以上情况跟進了多少，署方回覆會按法例向違反強檢指示及公告者發定額罰款通知書及強制檢測令，截至周日傍晚共發出205張強制檢測令及19張定額罰款通知書，但無交代多少涉乙明邨及42座大廈。

林鄭稱防護中心跟進 食衛局稱交民處

林鄭月娥昨稱，就佐敦受限區的跟進發現200多名須強制檢測但無驗的居民，部分人已馬上被安排補驗。被問會否檢控，她說無馬上在現場檢控，因可能要研究無檢測原因，例如有否可減免責任的理由，已取得的資料會交衛生防護中心研究採取適當行動。

被問會否處罰上述200多人，及立法強制檢測至今有多少人違反條例和相關檢控數字，徐德義昨稱「手頭無準確數字」、「數字仍整理中，有資訊時向大家交代」；就油麻地及佐敦受限區域無接受檢測者，民政事務處會繼續跟進。

被問跟進的部門是特首所指的衛生防護中心還是民政事務處，徐德義解釋中間涉不同過程，民政處拍門、貼告示、檢查單位是否有人居住後需時整理資料，之後會交其他部門跟進，目前過程未完。

港大專家袁國勇早前表示，須強檢的麗港城5座只有463人完成測試，與該座應有648至774人不相稱，觀塘民政事務處昨回覆，強制檢測公告期間有463名居民在區內採樣站檢測，另有約137名居民透過其他途徑檢測，合共約600人。

（疫情第四波）