林鄭：欣慰污水檢測迅速應用 增購儀器

政府正與港大合作，透過污水檢測輔助抗疫，包括監測大廈「水頭」和「水尾」兩種情况，即在未發現確診的大廈檢測有否新冠病毒，以及檢視已完成強制檢測的大廈是否已「清零」。

當政府決定在個別大廈檢測污水，渠務署會派人到大廈外的地面沙井，以自動採樣機抽取污水樣本，並將樣本送到實驗室，以高溫將樣本內可能存在的病毒滅活，之後用離心機將樣本中的雜質移除，分離出病毒，再用裂解液破壞病毒，提取病毒RNA；最後加入熒光物質後做核酸檢測，以確定樣本是否有新冠病毒，同時可檢測出病毒量。

遺憾未能即時倍增檢測力

望「走在社區爆發前」

林鄭月娥表示，污水檢測於短時間應用，可幫助政府預早看到個別大廈或區域是否有病毒，唯一遺憾是未能即時倍增檢測能力，因需使用一種很精準的儀器，目前政府已增購儀器，惟或要等一段時間才送到。她稱現時政府採用「策略性」方式檢測污水，「希望走在社區爆發之前」，若大廈本身已有許多確診個案，就毋須再做檢測，只需覆檢時使用。

環境局長黃錦星昨表示，當局正與私人承辦商商討，考慮將污水檢測計劃應用在私人承辦商，未來一至兩個月個別大廈業主可委聘私人承辦商或實險室，為大廈檢測污水。

（疫情第四波）