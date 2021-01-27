污水持續陽性 深水埗增16廈強檢 指定區8日累計31幢 民處巡視添封區憂慮

稱污水監測準確

黃錦星：封區13個案百分百配對

政府刊憲深水埗指定區域內再多18幢樓宇納入強檢，其中兩幢有居民確診，其餘16幢因污水樣本持續呈陽性，居民須在1月28日或之前檢測。昨傍晚約5時45分，4名穿全套保護衣、掛上「深水埗民政事務處職員證」人員到鴨寮街178號大廈視察近半小時，其後從後巷上樓視察。

指多廈喉管明顯改動

測量師憂冲廁變播毒

記者昨午於上述16幢大廈的後巷觀察喉管，發現約3幢的喉管長出植物，部分喉管及外牆有黑色水漬。測量師學會建築政策小組主席何鉅業根據本報現場拍攝的照片分析，表示多幢大廈喉管有明顯改動，亦有老化及生鏽迹象，部分沒接駁反虹吸管或「駁得差」，「多劏房的機會大」。他擔心同層多個廁所連接同一污水管，加上沒反虹吸管，冲廁時會影響其他住戶的水封，令病毒走入屋內，有播毒風險。

污水呈陽 居民呼怕：放工即檢測

鴨寮街172-174號大廈居民江女士說，得知大廈污水呈陽性，「梗係擔心（喉管播毒）」，並說「真係驚呀，餸都唔買，放工後立即做檢測」，又擔心突襲封區不能上班。她亦特意買多點糧食回家，購入米、菜、麵等儲糧。

鴨寮街178號居民范女士認為，封區兩日作用不大，反而擾民。她說政府只封一區，其他區域的人照常外出，亦有爆疫風險，質疑封區成效低，應做好追蹤密切接觸者的工作。

擺賣逾10年 鴨寮街檔戶：未見冷清如此

鴨寮街排檔生意亦大受影響。賣工具袋的排檔負責人梁太說，自深水埗被劃成指定區域，人流大減，每日生意不足數百元。她稱在鴨寮街擺檔10多年，未見過如此冷清，寧願封區盡快找出確診者，令市民恢復消費信心。位於強檢大廈地下的粥品店，職員曾女士透露，因油麻地、佐敦封區時食肆不能開門，老闆已叫她減購食材。

曾驗出污水持續呈陽性的佐敦吳松街5至11號，3天內錄得累計8宗確診，其中一家四口在政府實施封區後驗出陽性。何鉅業看過照片後亦表示，大廈渠管接駁新舊不一、手工參差，渠管老化，外牆所見，有糞渠生鏽及佈滿鏽漬。他說渠管生鏽有可能滲漏，或污染周遭環境，若住戶帶病毒，不排除因此播毒。

環境局長黃錦星昨會見傳媒表示，污水監測有預警作用，輔助政府抗疫，當局每日可處理20個採樣點的污水樣本，惟受港大實驗室每日檢驗數量及檢測儀器限制，目前遇到瓶頸，暫未能擴大計劃至全港應用。他認為日後當疫情緩和，當局可在污水處理廠設採樣點，從而得知一個較大的區域是否仍有隱藏個案。

明報記者

（疫情第四波）