紅磡油麻地增指定區 佐敦擴大 殯儀公司憂被封「出唔到殯」

徐德義：劃界「有大原則無硬指標」

徐德義昨公布決定擴大原有「佐敦指定區域」，另新增「油麻地／旺角指定區域」及「紅磡指定區域」（見圖）；同時保留「深水埗指定區域」。本報翻查資料，截至周一的14日內，佐敦指定區域有72幢大廈現確診，油麻地／旺角指定區域則有逾30幢，紅磡指定區域則有6幢。

徐德義說，上述4區域若大廈出現一宗或以上確診，或污水樣本驗出陽性，均須全幢強制檢測。他說，指定區域的社區感染風險可能較高，當區居民即使不需強檢亦應盡快檢測，區內將設流動採樣站免費為所有居民檢測。他解釋，擴闊佐敦指定區域是因當區疫情有散開現象，而新增指定區是希望在有關區域疫情變得嚴峻前，及早介入找出感染者。至於劃區原則，他說「有大原則，無硬指標」，會看「一籃子因素」，包括確診宗數、疫情發展速度和密集程度、是否多舊樓、舊樓是否密集和管理情况等，以決定是否在大型爆發前「做更嚴謹的測試」。

全港增8幢大廈須強檢

本港昨增8幢大廈須強制檢測，6幢大廈分佈上述4個檢測區，包括紅磡長樂大廈、長沙灣道亞洲大廈、深水埗鴨寮街241至243號、佐敦文苑街文輝樓、佐敦上海街113至119號、油麻地彌敦道展望大廈。另有31幢大廈污水病毒陽性要強檢。

紅磡指定區域內有不少殯儀公司、花店、紙品店等殯儀業相關店舖，單在昨納入強檢的長樂大廈已有最少16間相關公司。長樂大廈一家殯儀公司接獲誤傳消息，以為昨晚10時會被封，遂安排所有職員返公司應對。職員黃小姐認為當局信息混亂，如該廈被封後果嚴重，若欠缺火化文件、棺木等會「出唔到殯」，故會帶走文件。公司另一職員稱，在隨時被封的陰霾下對行業及死者家屬帶來心理壓力，「啲先人訂好晒爐、訂好晒殯儀館，你（政府）又點安排呢？」

（疫情第四波）