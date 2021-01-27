林鄭日稱更進取 夜突封碧街3廈 半月40確診 居民通宵檢測冀朝早解封

林鄭：強檢要走在社區爆發前

林鄭月娥表示，希望強制病毒檢測更加進取，「要走在社區爆發之前，即是希望做到不是已經有很多個案爆發才進行」。她認為之前圍封佐敦受限區的行動成功，但下次要保密、縮小範圍至一條街或幾幢相連樓宇，以及壓縮市民不能離開居所的時間，期望做到「突襲式」。

範圍收窄 計劃封11小時

在新策略下，政府行動沒走漏風聲，昨晚7時宣布引用第599J章作出限制及檢測宣告，即時限制受限區域內的人，須於昨午夜前接受強制檢測，並在處所等候結果。今次封區範圍較上次收窄，受限區域內只有3幢樓，分別為碧街9至13號、15至27號，以及東安街3號順豐大廈。大批警員昨晚約7時到場，以鐵閘及鐵欄封鎖街道出入口，另有人員架設帳篷作檢測站，並陸續有罐頭午餐肉、杯麵等物資送抵。上次圍封油麻地、佐敦一帶的受限區域達44小時，今次計劃只封11小時。

檢測公司：中午接政府通知

相達生物科技創辦人招彥燾稱，昨中午接獲政府通知安排檢測，約30人團隊於晚上7時半開始設8個檢測站，居民9時起登記，提供抗原及核酸檢測，至昨11時許已採樣數百個，團隊會通宵化驗，盼今早6時前有結果。

本月9日碧街19號已現首宗確診，涉九龍中幹線地盤群組；至17日急增10宗，累計升至16人確診。至19日，相隔東安街的碧街9至13號亦錄得確診，當日兩幢樓共有8人確診，至昨僅餘9、11及27A門牌的單位未有個案。順豐大廈至昨有兩宗確診。

警員圍封該區後，居民不可隨便出入。據眾新聞片段，多人在圍封閘外等回家，有警員向他們說可要求家人下樓接應，或出示住址證明，「有人影低過給你或者有實體信在手都可以」。家住順豐大廈的吳小姐昨晚下班後外出買食物，因「封街」一度無法回家，她引述工作人員稱講解檢測流程後可返家。

區議員：安排突然 街坊混亂無助

當區區議員李偉峰認為安排太突然，「唔知政府點解要突襲，因為很多街坊根本未返屋企，現在街坊企晒喺門口，唔知點做」。他說涉事大廈多長者及長期病患者，亦涉劏房。他說碧街已爆疫多時，其中15至27A號大廈的業主立案法團無支援清潔工作，政府亦沒派員清潔，大廈無人處理垃圾，堆滿垃圾桶，「一直都無理過（居民）」。他說曾見「道友」在梯間出沒。

油尖旺區議員余德寶估計，今次涉及五六百人，認為當局未準備妥當，包括在場無廣播，部分居民剛外出買菜或放工，封區令街坊非常混亂及無助。

何栢良倡三無大廈一宗即強檢

港大感染及傳染病中心總監何栢良形容港府可以「進取啲」，他引述港府資料稱，截至2019年10月，全港有5300幢高危的「三無大廈」（無法團、無居民組織、無管理公司），政府已有這類大廈的統計和地址，應要求出現首宗個案就全幢強制檢測。

明報記者

（疫情第四波）

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