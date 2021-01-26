亞博治療新冠設施 今起提供中醫診療

免費服務 病人自願參與

醫管局今日起會在亞博館社區治療設施為住院確診病人提供免費中醫診療服務，病人可自願參與。黃巧雲說，亞博館中醫服務診療時間為朝九晚六，設有工作台熱線，供醫生及病人查詢，現已有7間中醫診所派員參與，每日將有兩名中醫師駐場。

為確認病人適合中醫診療，黃稱已組成中西醫的專家小組，包括3間大學的中醫藥學院，以及西醫內科、傳染病學、毒理學等相關專家，為病人制定臨牀診療方案，屆時會安排駐場中醫師向病人解釋項目、索取同意書，並每次處方3日分量的顆粒劑，亦會為病人覆診。

中大中醫學院：內地治療有效率達九成

香港中文大學中醫學院副院長林志秀表示，中醫治療新型肺炎在內地已經很常用，又稱根據文獻資料，中醫藥於內地治療的有效率達九成以上，可以較快緩解發燒、咳嗽、乏力等臨牀症狀，提升治癒率、降低死亡率，並減少輕症病人惡化的機率。林稱，為亞博的普通及輕症病人服務，需視乎病人身體狀况，制定一系列的標準。

林志秀說，與專家小組討論數次後，初步將確診病人分為三種證型，一是風熱犯衛，對應藥方會疏風解表，用銀翹散作加減；二是風寒化熱或夾濕，對應藥方會宣肺解表，用上內地常用的清肺排毒湯加減；三是氣陰兩虛，對應藥方會益氣養陰，用上清朝名湯沙參麥冬湯作加減。但林說，病人正服用抗病毒藥物、肝腎功能嚴重異常、對中藥過敏、患蠶豆症者，均不會納入作中醫診療。

（疫情第四波）