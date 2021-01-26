筲箕灣中醫確診 衛署醫生求醫初確 張竹君籲傳染期外到診者亦檢測

67歲中醫鍾金全的診所位於筲箕灣的天悅筲箕灣廣場，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該中醫1月23日病發，其家人早一日不適，昨亦確診。她說會追蹤鍾金全於傳染期曾應診的病人，個別病人須檢疫。

同層九龍死亡登記處關閉3天

衛生署一名醫生本月18日到該診所求醫，昨初步確診。張竹君表示，因此會拉闊追蹤病人範圍，鼓勵在鍾金全傳染期外曾到診所求醫的病人做檢測。衛生署稱，該醫生為長沙灣政府合署的旅遊健康中心（九龍）員工，最後1月23日上午當值，同日不適並檢測。至於是衛生署醫生傳染鍾金全抑或相反，張竹君表示據初步資料，兩人差不多時間病發，而鍾金全有家人較早病發，仍需調查情况。

入境處昨晚公布，由於九龍死亡登記處與該名確診醫生工作的旅遊健康中心（九龍）位處同層，基於公共衛生考慮，該死亡登記處昨暫停服務，並將繼續關閉3天。

油麻地檢測區 健寧院友確診全院送檢

另外，位於油麻地指定檢測區的仁賢大廈，早前被納入強制檢測，1月8至21日逗留大廈逾兩小時的人，須最遲於1月24日檢測。位於仁賢大廈2樓的健寧護老院昨有一名89歲女院友確診，沒病徵。張竹君說，該院舍空間較細，有些院友可自由走動，加上院友會共用設施，故決定全院約20名院友、5至6名職員須送檢疫。至於該院友從何感染，張表示仍在調查感染源頭，院友須坐輪椅，除了去醫院外，平日較少外出。

昨多3幢大廈納入強制檢測，包括北角東發大廈C座，有兩個同層單位共3人確診。其餘兩幢大廈位於深水埗指定檢測區，包括汝州街280至286A號及汝州街173號，各有1宗確診。

（疫情第四波）