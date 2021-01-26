伊院3護士染疫 兩內科房停收新症 醫局籲盡量避免求診該院急症室

本港昨增73宗確診，69宗為本地感染，38宗源頭不明。60多宗初步確診包括3名伊院護士。首名女護士在A6內科病房工作，1月22日不適，兩日後上班一小時便求醫。醫管局總行政經理劉家獻表示，她工作沒接觸確診病人，居住的大廈有確診，相信社區感染機率較大。兩名曾共膳同事須檢疫。

首名護士住疫廈 料社區感染

另外兩名護士曾在隔離病房工作並接觸確診者，有穿合適防護裝備，沒做高風險醫療程序。第二名女護士在A10隔離病房工作，1月23日早上放工不適，後來發燒，翌日求醫，曾與其用膳的4名同事及1名醫管局總辦事處文員須檢疫。第三名男護士去年12月7日至今年1月17日被調往隔離病房，上周一（18日）調返E6內科病房。上周五他早上下班後咳嗽及有痰，兩日後求醫，3名曾共膳同事須檢疫。

劉家獻說，兩名護士在隔離病房時，1月13日有工作交流，但有穿防護裝備，暫找不到3人有流行病學關連，會為3人做病毒基因排序。

A6及E6內科病房暫停收新症，劉家獻呼籲市民盡量避免到該院急症室求診，可到普通科門診或私家醫生求診，以減醫院沉重壓力。該院急症室非停止服務，會繼續接收緊急病人，但籲輕微病徵者到普通科門診等求診。

伊院今起辦員工自願檢測

許樹昌：近疫區 不排除隱形傳播

他說，伊院在油麻地「受限區域」附近，職員上下班會經過附近，有職員住此區，經風險評估，今起為全院同事檢測。按伊院內部員工通訊，檢測承辦商今起一連三日在醫院網球場設8個檢測站，開放時間為朝十晚八，院方已制訂時間表，分流各部門員工到場檢測。測試屬自願性質，院方強烈建議員工參與。據悉伊院員工有約7000人。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，院方應分析3名護士的病毒基因排序，以分析感染源頭來自社區還是院內，現階段未能判斷感染原因，不排除醫院接近油麻地佐敦爆疫區域，員工上下班乘搭公共交通工具時受感染。他建議調查員工有否曾光顧院內同一間便利店等商舖，不排除有隱形傳播者。

對於需否醫院全體員工強檢，許樹昌認為若參與率高，有助揪出隱形傳播鏈，相信員工會積極參與。

內科病牀佔用率108%

護士：牀貼牀無感染控制可言

伊院前日午夜的普通內科病牀佔用率達108%，該院內科病房護士說，內科病房服務基本上已飽和，再關閉病房會令更多急症室病人無法入院，「牀貼牀無任何感染控制可言」，直指1米牀距淪為笑話，「locker（儲物櫃）有幾闊，牀距就有幾闊，電視機底的病牀旁邊，已是另一病人的牀尾，只相隔1厘米」。該護士稱伊院內科情况一直嚴峻，「現關閉3個病房，就更加可怕」。

明報記者

（疫情第四波）