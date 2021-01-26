劉鳴煒：水上樂園最快8月開 無打疫苗者或禁入

新民黨議員葉劉淑儀憂慮日後山下免費園區會如同鬧市零售點，另問及水上樂園開幕後會否有鼓勵防疫的措施，例如注射疫苗後方可入場等。劉鳴煒說山下園區的零售及餐飲需圍繞海洋公園主題，「想像不到山下園區會有化妝品店，與保育無關的不應出現」，另指會設法防疫，包括可考慮無「針卡」者不准入園。

海洋公園去年獲批出54億元救亡，政府上周宣布海洋公園未來發展方案，包括推遲兩筆政府貸款還款期到2028/29年度、7月起豁免該兩筆貸款利息、一筆過16.64億元非經常資助、未來4年每年撥2.8億元支持園方保育和教育措施，合共涉逾67.8億元。多名議員昨在會上質疑政府未來數年需否再向園方「泵水」，要求政府承諾不再撥款。商務及經濟發展局長邱騰華稱今次申請後無計劃短期內再申撥款。旅遊事務專員黃智祖稱，預期海洋公園2024至25年開始會有盈餘及淨現金流入，長遠估計會有盈餘。

經民聯盧偉國要求政府交出園方營運樂觀、悲觀及最有可能出現情况下的三組估算數據，並要求到園區實地視察。邱騰華稱會待財委會審議項目時提交園方入場人數估量及收入支出估算數據。同屬經民聯的石禮謙質疑政府「急就章」，要求委員會就此項目再開會，委員會主席張華峰稱多名議員仍未提問，同意擇日加會；邱騰華隨即追問下次開會日期，並表明昨已用了近兩小時解說，不希望下次再就此開常規會議。

（疫情第四波）