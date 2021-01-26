促勿一句「無賠償」了事 商戶憂人流一去不返

稱30戶共損失50萬 區議員促各賠2萬

油麻地街市位處「受限區域」內，被封兩日無法營業。街市內一間豆品店的負責人蔡先生說，封區期間一直留家，昨早特意在食環署清洗街市前返回店內，發現逾半貨物變壞需丟棄，損失達「5位數字」。他說自己是一介小市民，對政府決定只能接受，又認為疫情下要做足防範，「擾民都冇辦法，做完檢測病毒傳播力會小啲」。

新填地街的排檔亦於「受限區域」內，解封後不少未有營業。賣小食及餅食店的馬女士昨有開檔，她形容生意慘淡，「人流大減99%」，平日有數千元生意，昨日僅數百元。她說因應農曆新年，已於一個月前訂好賀年食品，準備顧客來辦年貨。她說新年生意佔全年大部分收入，期望政府「有誠意、有承擔」，到場視察佐敦經營環境，而非一句「無賠償㗎喇」。

油尖旺區議會副主席余德寶稱，昨透過收集問卷，得悉約30多間商戶損失金額由4000至6萬元不等，每戶平均近2萬元。他要求政府向商戶發放現金補償2萬元，並要求與張建宗會面。他形容訴求合情合理，認為政府封區影響區內經濟，責無旁貸。

傳封果欄 檔戶籲預先通知早散貨

除受限區域內，日前有傳聞稱封區或會擴至油麻地果欄一帶，該區商戶亦稱生意大受影響。生果檔負責人羅女士說，人流過去一周大減，平日人頭湧湧的果欄人流只餘之前約五分之一。她說最擔心賣不到貨，「呢幾日士多啤梨（價錢）咪跳晒樓！」而近日車厘子當造，不少販商入了貨，「車厘子一盒平均600元，一板就數萬元」，認為政府若封區，應預先通知，為商販預留時間散貨，否則損失慘重。

油尖旺區議員李傲然稱，現有確診個案與果欄有一段距離，認為封果欄是焦點錯置，專家及政府都太「離地」，不了解區情，又不與區議員合作及溝通，質疑是否「窮人好欺負」，所以提出封果欄。

（疫情第四波）