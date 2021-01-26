受限區13確診涉9戶 最少11人曾強檢陰性 告示未封「失聯戶」門罅 失追蹤原意

昨凌晨解封歷47.5小時 人員昨午全撤

油麻地及佐敦「受限區域」昨凌晨3時30分解封，封區歷時47.5小時。解封前，政府安排洗街車清潔路面，衛生署亦派出最少4輛24座旅遊巴，將確診者的密切接觸者送往檢疫。

警方昨早8時許已撤離該區，只有小量警車停在逸東酒店及眾坊街對開戒備，海關、消防處、入境處及懲教處人員則繼續身穿全身保護裝備，在受限區域內各大廈出入口把守，登記進出者資料及檢查居民有否檢測陰性通知。民政事務總署發言人昨晚回應稱，該批工作人員中午後亦已撤離。

一居核心區確診者未赴流動採樣 查違強檢令否

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，油尖旺區昨增14宗確診，當中13人居於受限區域。一名居於核心區域的患者早前沒到流動檢測站採樣，會調查其有否到其他地方檢測，才能確定有否違反強制檢測令；另一人居住的大廈沒被納入強制檢測；其餘患者均於本月16至21日檢測後呈陰性。

確診13人中，5人沒有病徵，涉9個單位，包括曾驗出污水呈陽性的吳松街5號、浩如樓和新利大廈，當中吳松街5號一家四口染疫，該大廈累計8人確診，而居住新利大廈的60歲女子早於1月10日病發，即有病徵後兩周才確診。廟街169號和上海街148號則首現確診個案。

民政事務局長徐英偉前日表示，會在無人應門的單位門口貼告示，若開門時告示遭撕破，可知悉曾有人出入，方便跟進。本報記者昨早到上海街162至164、166至168號兩幢唐樓觀察，發現有3戶門外貼有當局到訪不遇的告示，其中一戶為裁縫工場，過去兩日沒營業。不過，該通告並非張貼在門鎖或覆蓋門罅，業戶開門時也不會撕破通告，無法達到徐英偉所說「方便跟進」的效果。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局需繼續跟進失聯473戶居民的去向。他說7000多人檢測找到13人確診，相信失聯居民當中亦有帶病毒者，但難以推斷陽性比例。他建議港府未來數天仍要派員駐守大廈出入口，以登記進出居民資料。至於在無人應門單位門外張貼告示，他認為當局應「貼得好啲」，確保居民開門時會撕爛，否則無法辨識有否住戶出入。本報向民政事務局查詢昨尋獲多少失聯居民、會否重新張貼告示等，至截稿前未獲回覆。

穿過保護衣遺街頭 民署：有指引如何處置

受限區域解封後，本報記者在上海街與甘肅街交界發現地下遺有紙箱，箱內載有穿著過的保護衣，另旁邊亦有數件全新的藍色保護衣。民政事務總署發言人回應稱，政府在行動前已向工作人員播放短片，示範如何穿著、卸除及妥善處置防護裝備，並安排特定位置供更換。

本港昨增一名94歲女患者離世，她於1月18日因咳嗽到伊利沙伯醫院急症室求診，翌日確診，生前居油麻地「核心區域」內廟街153號。老婦情况持續惡化，延至昨晨4時許不治，確診死者累計170人。

明報記者

（疫情第四波）