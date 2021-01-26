BioNTech疫苗准緊急使用 料3月初接種

首批百萬劑2月下旬抵港 德國生產

負責審批新冠疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會，日前建議當局批准緊急使用BioNTech疫苗。食衛局昨表示，局長陳肇始參考顧問專家委員會意見，並考慮疫情對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要、符合公眾利益，故認可該疫苗作緊急使用，即日生效。局方引述疫苗廠稱，供港的首批100萬劑疫苗已完成生產程序，正作安全和品質測試，預計2月下旬可由德國運抵香港，政府收到疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快啟動接種計劃。

發言人表示，顧問專家委員會留意到一些國家接種BioNTech疫苗後收到的懷疑不良情况報告，已要求疫苗廠提供相關資料，衛生防護中心轄下的聯合科學委員會會審視相關資料，以助釐訂接種該疫苗的優先組別須注意事項。

據食衛局公開的顧問專家委員會審批BioNTech疫苗報告，委員會建議兩劑疫苗最少相隔21天接種，打針後最少觀察15分鐘（見表）。

復星醫藥和BioNTech昨晚發表新聞稿，表示未來供應香港的疫苗將直接由BioNTech在德國的工廠生產，用於香港特區政府疫苗接種計劃下的供應、分發和施用等，並將密切配合計劃。

梁栢賢：院舍長者分批接種

BioNTech日前表示要暫時減少供應給歐洲的疫苗數量，梁栢賢昨出席一個論壇後被問及事件，他說暫沒聽聞該疫苗供港會再延期，預計疫苗或2月底抵港，要延遲至3月初才開始接種。他又說，由於接種BioNTech後或有發燒等副作用，在院舍接種時，或會先為較健康的長者接種，並要分批接種，避免院舍同時有大批長者發燒。

政府設專家委會監察不良反應

此外，政府成立「新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會 」，負責監察接種疫苗後的不良反應，委員會由香港大學內科學系臨牀教授孔繁毅和香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生共同主持。

（疫情第四波）