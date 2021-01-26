狹長天井致煙囪效應 專家：「風幕牆」困空氣易播毒

十大屋苑半數天井深及窄

何鉅業：廚房廁所平日應關窗

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，麗港城D及E室共用半開放式天井，風險雖然不及天井全密封的淘大花園高，但資料顯示麗港城5座天井深逾8米，闊僅2.35米，若有病毒經抽氣扇從廚房或浴室排出天井，不排除出現煙囪效應而向上傳播至其他樓層。

查十大藍籌屋苑，麗港城之外，海怡半島、康怡花園、黃埔花園、將軍澳新都城都有部分單位天井深度逾8米。何鉅業表示，1980、90年代落成屋苑不少一梯8伙，普遍以井字形開則，兩個單位之間形成狹長天井。

何續說，天井愈深，內裏空氣愈難向外擴散，若大廈外有風吹過，會形成「幕牆」，阻擋天井內空氣排出，若有病毒從廚廁排出，有可能傳至其他樓層，情况如SARS時病毒在淘大花園天井傳播並爆發。

何又稱，若涉事大廈渠管沒有接駁或失修等問題，住戶毋須太擔心，定時倒水入U形渠隔氣或封掉渠口，都可避免病毒入屋；廚廁亦應關窗，避免天井空氣進入室內。另外，若單位有企缸，未必有U形隔氣渠，浴後應蓋住企缸去水位，並安排檢查。

工程師促修例增天井闊度 解煙囪效應

香港水務安全學會會長陳漢輝表示，香港大部分樓宇設計將廚廁廢熱氣排到半開放式天井，造成煙囪效應，成為傳播病毒的途徑，認為長遠應檢討建築物條例，增加半開放天井的闊度，解決煙囪效應問題。

（疫情第四波）