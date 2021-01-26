麗港城現垂直傳播 百人未遵強檢 2保安10住戶感染 第5座E室須撤離

大廈逾600人 袁國勇指463人測試

許樹昌促突擊檢查嚴格執法

袁國勇昨早到麗港城第5座視察，他說15、16、17樓的E室，以及19F室和26D室，共有10名住戶確診。袁說有4人感染的16E室，住戶曾於1月9日舉行家庭聚會，其中有一人並非住在麗港城並其後確診，相信病毒是透過聚會傳播。此外，袁說第5座有兩名保安確診，其中一人住新填地街，也有可能傳播病毒。

綜合資料，該名住新填地街的61歲夜更女保安1月11日發病；住16E室的一家四口，49歲男住戶最先於1月9日發病，當日該男住戶的家中舉行家庭聚會。

袁國勇表示，16E、15E及17E發生垂直傳播，雖然看不到渠管有大問題，但懷疑會否經過煙囱效應傳播。他又表示該廈天井位置很深，空氣可困在內；如有人確診，他們呼吸道放出的大量氣體，會經抽氣扇排出，尤其是洗澡的暖空氣會向上走。他說，當E室有病人排出病毒，並經排氣管飄到頂樓，及後可能出現擾流效應，將病毒傳入接近頂樓的26D室。至於19F室，看似與垂直傳播和擾流效應無關，但他重申大廈有保安及居民確診，可能會將病毒傳播，令其他居民感染。他說感染的10名居民中，包括3名印傭、1名菲傭，她們多做清潔廚房廁所，且睡覺位置接近天井位，會調查這些因素會否增加感染風險。

此外，袁國勇發現，包括有確診者單位在內，有兩個單位的U形隔氣管乾涸，呼籲市民一定要在地渠去水位、U形隔氣管定時加水，否則有可能令受污染空氣入屋。他並表示確診居民許多都病徵輕微，不檢測也不知感染，呼籲大眾即使有輕微病徵也要檢測。他更透露，政府上周四對第5座發出強制檢測公告，但只有463人完成測試，與該座應有的648至774人不相稱。他說很多居民沒有測試，認為這樣很難令疫情紓緩。

張竹君：不掌握未檢測人數 稍後次輪強檢

對於麗港城第5座強制檢測人數與居民人數有差距，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，暫未掌握仍未檢測的居民人數，稍後會展開第二次強制檢測，而5座E室昨亦多一宗初步確診。被問如何加強監察居民有否遵守要求，她說希望居民合作，政府亦不會排除任何執法行動。本報向民政總署查詢麗港城5座接受強檢人數，及有否執法等跟進行動，至截稿前未獲回覆。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如未有接受檢測的居民帶病毒，在社區「走來走去」或會播毒，建議政府部門於強制檢測期限屆滿後，派員突擊檢查以找出沒檢測的居民，嚴格執行罰則，否則強制檢測令會淪為「無牙老虎」。

有人邊稱不擔心邊搬走 有人不走「免傳播」

昨午有第5座住戶拖篋搬走，包括住高層H單位的黃先生，他將搬到西貢暫住。對於大廈出現多宗確診，他稱不擔心，「做好自己就得，我𠵱家都去驗第三次，驗完我去第二度住先」。至於既然不擔心，為何又搬走，他說：「咁聽袁國勇勸告離開嘛，成幢E都離開，雖然我哋唔係E，但都係離開好啲嘅。」

另有居民稱不會搬走，住近14樓的黃先生稱「唔可以咁做（搬走）」，以免傳播。他說知道大廈爆發疫情感到少許擔心，與太太會多清潔家居，近日已減少外出，可在家工作，「𠵱家出去買4日餸」，之後會留在家中。

明報記者

（疫情第四波）

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