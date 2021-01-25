倡5招防疫 按摩業冀復工

薀莎水療：農曆新年後未復業 分店或結業

本港爆發第四波疫情後，按摩院再被當局勒令關閉。薀莎水療執行董事黃紅櫻稱，公司停業期間員工停薪留職，部分員工反映因無法預計何時復工，現已「頂唔住」需轉行，估計公司流失至少一成員工。她又說，倘農曆新年後按摩業仍未能復業，公司或有分店要結業。

去年8月按摩及桑拿業提出13項防疫措施，冀當局准許復業。香港特區按摩業總會主席周鎮宇昨再建議5項措施，包括業界員工每隔14日要做病毒檢測，持陰性檢測證明才可上班；要求顧客下載「安心出行」應用程式，進店前要掃描二維碼等。周又說，不想政府一刀切要求所有指定處所關閉，建議復業後倘某一店舖有確診個案，僅該店要停業14日以消毒清潔。

批發及零售界立法會議員邵家輝說，政府提出要「精準抗疫」，而現時按摩院等指定處所停業，但未見措施令市面人流減少，質疑當局要求按摩院停業是否「精準」措施。他促請政府平衡市民健康及經濟，否則業界「不病死都會餓死」。

（疫情第四波）