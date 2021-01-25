尼裔三口家「先陰後陽」 專家團：病毒量極低

食衛局昨公布9741號個案（即Dilip）跟進結果，病人1月13日曾向私家醫生求診，當時有病徵但未有檢測，1月15及18日分別在梁顯利油麻地社區中心及廣東道流動採樣站檢測，結果均為陰性；病人其後不適1月18日送院。入院後，院方抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子檢測，結果呈陽性，證實確診。

「病人首次就診便檢測較理想」

當局稱，政府專家顧問袁國勇及港大團隊覆檢及分析後，病人病毒量偏低（Ct值33），1月20日對血清抗體測試呈陽性反應，顯示傳播病毒風險較低；病人早前於社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，覆檢後顯示有病毒反應，但病毒量極低（Ct值39）。

專家估計，病人病發後多天才接受採樣檢測，反覆檢測時有可能時陰時陽，稱在分子生物檢測領域並非不尋常，與化驗程序檢測準確性無關，若病人首次就診便檢測會較理想。

至於病人兩名無症狀緊密接觸者，均曾於1月18日在廣東道流動採樣站檢測，結果為陰性，1月19日檢疫期間病毒檢測發現樣本呈弱陽性反應，安排送院；兩人入院後再檢測並確診，病毒量偏高（Ct值介乎16至24）。當局稱，結果顯示檢測者早前或處於潛伏期早期階段，因此一次陰性結果不能完全排除受感染可能。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，自己並非化驗專家，但認為「假陰性」並非標準用字，因經常有個案檢測陰性後病發，可能代表當時沒帶病毒或病毒量低未能驗出病毒，不代表所有「時陰時陽」個案都屬假陰性個案。

（疫情第四波）