當局留意第四款針 料屬蛋白分子疫苗

許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》表示，科興最先向港府表達興趣，雙方有初步協議在先，當局要等科興提交數據，屆時會盡快審視數據。他說如果科興未能提供數據，或第三期數據有問題，政府則要調整，尋求同一技術平台的疫苗。他建議，若科興未能於2月中提供數據，政府要另覓他選，「要政府再傾，不是一個人的決定」。

許續稱，據衛生署及食衛局負責採購疫苗的官員，當局正留意第四款技術平台的疫苗，相信較大機會是蛋白分子疫苗。

美國Novavax疫苗第三期臨牀測試

翻查資料，美國生物科技公司Novavax的疫苗已進入第三期臨牀測試，團隊先將新冠病毒S蛋白（spike protein）的基因置入桿狀病毒，再感染昆蟲細胞以製造出更多S蛋白，並將S蛋白重組成納米顆粒，使其形狀與新冠病毒相似，但該合成物不具複製病毒或致病能力，注射人體後則可誘導出免疫反應。

至於挪威長者接種BioNTech疫苗後死亡，許樹昌表示世界衛生組織疫苗安全委員會上周召開網上會議，現階段認為長者死亡與接種疫苗無關係，認為市民毋須太擔心。

（疫情第四波）