確診增76宗 源頭不明比例逾37% 過年前疫情難紓 許樹昌：未宜鬆防疫

過去7天不明個案增1.3倍

本港昨增76宗確診，包括4宗輸入，患者均為印尼抵港的外傭；源頭不明則有27宗，比例佔72宗本地及相關個案的37.5%。過去7天源頭不明比例最高達52%，涉217宗確診，較前一周的93宗增加1.3倍。

限制社交距離措施將於周三（27日）屆滿，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》表示，確診個案仍處於高雙位數，不明源頭比例高，疫情在新年前回落至低水平的機會不大，目前沒空間放寬措施，呼籲市民減少社交聚會。

呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，確診數字仍然上升，很多區都有「火頭」，現階段難以放寬防疫措施，政府必須再加強檢測，同時要控制假日的市面人流。

增5廈納強檢 石蔭邨二次強檢

昨增5座住宅大廈納入強制檢測，包括位於深水埗指定檢測區的南昌街84至86號，一名居民確診；另有涉及兩個確診單位的大廈，各單位均有一人染疫，分別是觀塘安達邨智達樓，以及太古城寧安閣，單位均分佈於不同樓層及坐向。另外，早前已做強制檢測的石蔭邨仁石樓居民，須接受第二次強制檢測。

佐敦白加士街金威廣場疑現垂直傳播，至少10住戶確診，涉5個單位。衛生署於確診單位採集27個環境樣本，有8個驗出陽性，包括抽氣扇、洗手盤和地台的去水位及門框等。

對於近期不少大廈即使無患者確診污水樣本仍驗出陽性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，污水檢測可輔助分析病毒污染是否已清除，但病毒在污水存活多久仍需時研究。她又稱，如下游找到陽性污水樣本，或代表上游有住戶帶病毒但沒檢測。

沙田醫院文職初確 4人曾共膳須檢疫

此外，新界東醫院聯網設施管理部一名職員初步確診，他在沙田醫院上班，主要負責醫療器材維修管理文書工作，不用接觸病人。他曾於本月20日到威爾斯親王醫院開會，其間所有人均戴口罩，翌日最後上班，至22日發燒及腹瀉，23日到屯門醫院職員診所，隨後轉送急症室並驗出陽性。4名曾與他用膳的員工須檢疫；10多名參與會議及30多名同部門員工正等候測試結果。

明愛醫院一名保安昨凌晨運送確診者時，沒佩戴合適防護裝備，由於病人Ct值（病毒數值）低於20、即病毒量高，保安要檢疫。醫管局稱裝備足夠半年使用，相信事件源於「同事一時遺忘」。

一名有長期病的72歲老翁，去年12月24日因確診入住廣華醫院，經治療後檢測陰性，獲解除隔離令，但情况惡化，延至昨午不治，本港累計169人死亡。

明報記者

（疫情第四波）