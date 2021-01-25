許樹昌料果欄一帶強檢 陳肇始未答會否封區

14天64宗 涉16廈

陳肇始：密切監測

據本報統計，油麻地近果欄一帶，由渡船街至彌敦道、登打士街至窩打老道的範圍，由1月10日至1月23日，14天累計有64宗確診，牽涉16幢大廈。其中碧街15、17、19、21、23、25、27號為重災區，1月10日開始接連爆疫，至1月23日累計40人確診，佔該範圍約62.5%。

被問會否在果欄一帶設受限區並要求居民強制檢測，陳肇始昨沒正面回應，表示衛生防護中心會密切監測油麻地受限區以外的情况，包括果欄，並看哪一種強制檢測方法最奏效。她又說當局已對油尖旺區多幢大廈發出強制檢測公告，會視乎整體情况，在較多個案的地方再安排。她亦呼籲區內的人如有需要，可接受檢測。

許樹昌昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，要留意油麻地果欄的疫情，如有需要，要擴大檢測區，甚至封區檢測。許樹昌其後接受本報查詢表示，相信食衛局會要求果欄一帶相關居民強制檢測，但暫不會封區，要視乎參與程度調節；若該區確診大廈數目突然倍增，或會有不同部署。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，果欄人流很多，建議政府考慮要求果欄商戶強制檢測，同時要求附近一帶大廈居民強制檢測，但相信不用封區要求居民檢測。

（疫情第四波）