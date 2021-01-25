商户損失萬元 張建宗：一般無賠償盼體諒

被問及商戶損失問題，張建宗昨說「我們知道這次一定會帶來一些不便，但我們一般沒有賠償」，又希望大家體諒。對於有指工作人員向居民派發含豬肉的午餐肉，而區內不少回教徒，張說食物包內有不同種類食物，包括魚、麵包、麵食，居民是隨意拿取的。

黃女士於上海街經營士多，受封區影響無法開舖，她預料兩日損失約數萬元，認為封區做法擾民，「今年的生意仍未見好轉，上周人流已開始減少，再搞一搞封區，搞到武漢咁，令人有陰影，更加無客」。她說政府封區兩日，士多內有部分貨品已過期需丟棄，例如鮮奶，亦暫不敢入貨。對於張建宗表示「一般不會向商戶賠償」，她怒斥政府不一早封關，「（政府）自己錯要小市民承擔損失」，認為是次封關「搵嚟搞」。

於區內菜檔幫忙的鍾先生亦擔心即使今日全面解封，亦未能如常營業。他估計封區兩日損失四五萬元，認為即使可營業，只能先賣蒜頭及薑、保存時間較長的蔬菜，水果易爛，暫不入貨。店舖及居所均在「受限區域」內的小食店東主羅先生說，店舖關門兩天，食物可能已變壞，如有關部門事前通知商戶封鎖時間，可即時停止訂貨，減低損失，希望政府可補償受影響小商戶。

區議員斥「要受罰者體恤施罰者」

多名油尖旺區議員批評張建宗言論落井下石。油尖旺區議會副主席余德寶表示，突如其來的封區已令居民人心惶惶，又令商戶無故蒙受損失，但政府不但沒有道歉，又稱無任何賠償，更要求體諒，令人感覺「要受罰的人體恤施罰者」。

（疫情第四波）