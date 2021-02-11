470户摸門釘 封區驗7000人13陽性 比率0.17% 許樹昌：可接受 梁子超：效益低

明報記者

政府昨傍晚6時起容許已有陰性檢測結果及戴手環的居民，經指定出入口進出受限區，不少人獲悉可提早恢復自由身，即外出活動（見另稿）。

陳肇始表示，受限區逾7000人接受檢測，找出13宗陽性個案，陽性比率為0.17%，其中6人來自兩家庭，約20名密切接觸者送檢疫。昨晨政府再派員拍門，找到70人並已檢測。

如何追蹤無應門已離開者

徐英偉：單位貼告示 張竹君：無辦法

民政局長徐英偉日前稱受限區約有1萬人，昨改說約8000人，稱不計及已搬走或已檢疫的居民，認為目前檢測數字脗合。被問如何追蹤沒應門或封區前已離開的居民，他說此區流動性高，不像公屋有住戶紀錄，人員已在沒應門的單位張貼告示，政府會用不同方法跟進。

徐英偉稱，政府人員共家訪區內3650戶，其中470戶沒應門，有些單位可能空置，有些住戶或已送檢疫，承認政府不掌握居民資料，但會再跟進。徐說在受限區內逗留超過兩小時的人，須依例前往檢測，違者可處罰款25,000元及監禁6個月。

陳肇始否認勞民傷財：很快偵測隔離個案

今次陽性比率較社區檢測中心自費檢測的0.15%高，但比起被私家醫生發指示要求強制檢測的有病徵者0.43%低（見表）。陳肇始認為，今次很快便偵測並隔離個案，是有效方法，陽性比率與須檢必檢、應檢盡檢及願檢盡檢的檢測措施整體陽性比率相若，而早前油麻地有不少確診，令當局認為有風險而須採取行動，否認是勞民傷財，「係有需要咁樣處理」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說其中12名患者分別住廟街、上海街、北海街、新填地街、炮台街及吳松街，包括持續污水驗出陽性的吳松街5號。她承認當局沒辦法追蹤已離開的居民。

梁：不合作者早已走 倘再封要突擊

許：找到無病徵者有價值

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，今次陽性比率與「願檢盡檢」等群組相若，「不高又不低」，與該區多大廈驗出污水陽性情况有落差，政府調動數千人行動，且對居民造成困擾，卻只找到13宗個案，反映行動成本效益低。他相信願意留在受限區的居民都是合作，料早前大部分已檢測，「你最想找的那群不合作的人已經走了」，認為倘未來再封區，一定要突擊行動，否則難把不合作及不願檢測的人一網打盡。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，0.17%陽性比率有一定價值，「該批患者本身沒有病徵，平時不會去檢測，短時間內找到，可以接受」，加上早前已實施強制檢測並找出部分確診者，他不認為該比例屬低水平。他關注當局如何跟進封區前已離開的人，劏房沒住戶名單，「找到得幾多得幾多」。他說如下次再封區，應避免走漏風聲。

至於會否要求受限區居民再強制檢測，陳肇始說有待衛生防護中心分析確診個案，不排除第二次檢測。梁子超認為要考慮成本效益，建議今次驗出有確診的大廈，相關居民7日後再強制檢測。

（疫情第四波）

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