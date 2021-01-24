政府封區動員3000人 指揮中心設於梁顯利

紀律部隊出動 首長到場打氣

各紀律部隊調配大批人手參與行動，據悉警方每日分兩更，每更約300人，即一日出動約600人；海關及入境處據悉分別派出約300人；懲教署派出逾230人，並特別派遣10多名來自泰國、尼泊爾、印度及巴基斯坦的非華裔職員，主力支援受限區域的少數族裔居民，向他們闡釋檢測令詳情和安排及解答查詢等；消防處則招募650名屬員支援。

昨凌晨有工人將食物及搓手液等物資送到臨時熟食中心，職員分別在上海街及廟街架起帳篷設置流動檢測站，另有流動檢測車駛入上海街，部分阻礙設施車輛被拖走；吳松街及炮台街設有物資中心。圍封範圍內共設51個流動採樣站。

凌晨約3時，交通警到場開始封路，警員用鐵馬及封條封鎖大廈出入口，身穿全套保護衣的紀律部隊人員亦陸續到場增援，消防處長梁偉雄及懲教署長胡英明到場打氣。昨午各個紀律部隊首長亦先後到場，警務處長鄧炳強在受限區域內視察，向警員了解情况及握手問好。

入境處長區嘉宏表示，入境處職員最主要工作是上樓，協助居民檢測，並助市民向民政事務局反映生活需要。他說昨日安排約300人參與工作，如有需要可調配更多人手。海關關長鄧以海說，冀今次可協助找尋更多隱形傳播者，形容工作「非常有意義」。

廟街近甘肅街的受限區域內有10多個帳篷，晚上7時許有10多個穿著保護衣、戴頭套及口罩的政府工作人員進入其中一個帳篷，有工作人員為他們噴灑消毒液體，他們其後脫去保護衣及頭套，並換上便服。部分人其後移步到較遠處的帳篷坐下休息，有人脫下口罩掛在一邊耳上，然後喝水。另外，《蘋果日報》拍攝到有工作人員面對面坐着進食。本報向食衛局查詢會否增加播毒風險、工作人員用膳安排，至截稿前未獲回應。

（疫情第四波）