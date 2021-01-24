染疫病人入病房 公私營醫院同走漏

浸會醫院83歲女病人昨日確診（第9953宗），她1月15至20日留醫該院，其中15至17日入住單人病房，兩次檢測呈陰性，之後轉到普通病房，19日因發燒再檢測則呈陽性，同病格數名病人要檢疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，病人感染源頭或在社區。

瑪嘉烈病人入院時無呼吸道病徵

瑪嘉烈醫院52歲男病人昨日初步確診，他前日因上腹痛、嘔吐及發燒到該院急症室求診，其後入住外科病房，入院前在社區檢測中心檢測，昨早收到結果呈陽性，入院時做篩查的結果亦呈陽性。男病人在外科病房的相鄰病牀病人要檢疫，沒職員被列為密切接觸者，但13名職員要醫學監察。

被問及為何男病人在等候檢測結果期間仍獲安排入外科病房，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲只稱，由於病人入院時有外科問題，故入住外科病房。她另稱病人入院時沒有上呼吸道感染徵狀。

屯門眼科中心一名女文員昨日亦初步確診，她在眼科中心3樓上班，主要負責後勤、為病人預約手術等文書工作，較少接觸病人，而日前確診的北區醫院內科女護士上周一（18日）曾經到訪屯門眼科中心該樓層。庾慧玲說，二人沒接觸，而眼科中心曾與北區醫院女護士接觸的3名職員檢測均呈陰性；女文員最後一日上班為1月22日，正聯絡曾到女文員工作房間辦理手術預約的30名病人，會為他們驗病毒，眼科中心120名員工要檢測。

（疫情第四波）