油麻地增21個案 逾七成處檢測區外 確診破萬 張竹君料數字未來數日續升

增81確診 35宗源頭不明

本港昨日新增81宗確診，包括3宗輸入個案、35宗源頭不明、43宗與之前的個案相關，累計確診總數有10,010宗。油尖旺及深水埗繼續有新個案，其中21宗住在油麻地，包括6宗在油麻地佐敦「指定檢測區域」內，當中3宗在「核心區域」內，其餘逾七成是在「指定檢測區域」外。至於深水埗，昨新增6宗確診，5宗是在「指定檢測區域」內。

在油麻地佐敦指定檢測區內、炮台街常安大廈2樓常安護老中心，繼日前有一名院友確診後，昨再有一名92歲女院友確診（第9951宗），張竹君說，92歲女院友長期臥牀，不能周圍走動，估計或被其他院友、探訪者或工作人員傳染，相信院舍內有小型隱形傳播。

金威廣場撤26人 未有新個案

同樣在油麻地佐敦指定檢測區內的白加士街金威廣場，日前疑出現垂直傳播，防護中心前日安排大廈所有C單位住戶撤離到檢疫中心，張竹君昨表示有26人已撤離，該大廈暫時未有新個案。

而在佐敦指定檢測區外的碧街近日亦爆疫，其中碧街19號昨增一宗源頭不明個案，患者是一名35歲男子（第9945宗）。張竹君說，前日派人到現場看看是否有劏房單位住戶漏送檢疫，主要找5個單位，當中4個單位無人應門，在餘下一個單位找到一人送入檢疫中心。

讚港人自律

張竹君：過去一年不容易

昨日再多6幢大廈要強制檢測（見表），其中深水埗指定區域內有3幢大廈因出現一宗個案而上榜，灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈、油麻地東安街順豐大廈分別有兩個單位有人染疫而要強制檢測，其中益民大廈的兩個單位不同樓層、同一坐向。

最近一周本港確診仍維持高雙位數，上周一（18日）更有破百宗，昨有超過70宗初步確診，張竹君說由於政府正在受限區域為居民檢測，預料未來數日新增確診數字或會愈來愈多。

本港爆疫一年，累計確診破萬宗，被問抗疫一年成效如何，張竹君說：「一年的抗疫，大家都很不容易，不止本港，全世界都很不容易，用了很多前所未有的措施，大家都經歷前所未有的情况，以前都沒想過可以停飛機（航班）、可以封關，也在抗疫中學習，大家也非常難得，特別是香港人，我們戴口罩或各樣也非常自律」。

明報記者

（疫情第四波）