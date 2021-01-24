便利店職員無人接班不敢走 菜檔憂貨物報銷

上海街150號OK便利店位處受限區內，店內兩名職員昨晨仍在售貨，其中女店員說警察昨凌晨到場通知4時圍封該區，她致電找不到上司，之後又無人接班，故不敢擅離崗位。本報昨以電郵向OK便利店查詢，未獲回覆。

在區內開蔬菜店的鍾先生昨無法開店，稱需待解封後才可審視存貨，初步估計若存貨全部壞掉報銷，將損失3萬元，盼政府賠償。上海街食肆老闆麥先生稱本以為只封「核心區」，其餐廳不受影響，最終餐廳在受限區內，無法營業。他批評政府事前無通知商戶，他訂了很多貨，憂存貨在解封後變成「垃圾」。

無法入內拿走食材 食肆女工捱罵

昨晨在甘肅街封鎖線，有受限區內的凍肉檔及蔬菜檔員工推出一車車貨物，與外面的人交收。在南京街點心店工作的馮女士昨晨擬入受限區上班，遭警員警告入內或被隔離48小時，她致電請示老闆，被要求兜路入舖內取食材到其他分店，惟她無法進入圍封範圍而被責怪，無奈離去。

廟街商販稱損失不大 惟憂標籤「發瘋街」

廟街商會主席陸興發表示，疫下到廟街購物的人已不多，每檔小販平均日做500元生意，因此封區致未能營業，損失不大，但憂此區日後會被標籤，「大家當我哋係『發瘋佬』，當我哋條街係『發瘋街』」。油尖旺區議員李傲然稱，至昨傍晚接獲逾40宗來自油麻地街市及新填地街商戶的求助，多屬菜檔、生果檔，而最受影響是辦年貨的商戶，因農曆新年將至，早已入貨，而餐飲商戶這兩天不能做生意，血本無歸。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜稱，在受限區內的居民或商戶若因政府措施影響收入，政府應該津貼。

（疫情第四波）