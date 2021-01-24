事先沒公布惹不滿 徐英偉：免居民逃走

警察昨凌晨到受限區一帶準備拉起封鎖線，現場消息混亂，記者曾向政府人員了解，獲回覆再逗留在「受限區域」內，有可能要14日才可離開，有尼泊爾雜貨店的店主則疑問是否要封區。至凌晨4時，政府宣布設受限區，區內的人須留在處所並接受檢測，目標兩日內完成行動，曾身處區內逾兩小時的人都要在昨日內檢測。

記者由前晚8時至昨凌晨4時，見到最少約10人離開油麻地及佐敦一帶，當中有少數族裔，更有一名男子在接近凌晨4時拖行李篋急急離開。受限區內有一名青年昨晨曾站在大廈天台，政府人員上前了解，青年跳到旁邊大廈天台離去。

歸家遇鎖區不滿 男子揮拳襲警被捕

昨晨9時許，一名47歲謝姓男子走到上海街及南京街交界，聲稱是受限區居民，下班打算回家，被警員阻止，有警員向他解釋，男子疑不滿安排，情緒激動揮拳打傷一名男警臉部，隨即被制服。他涉嫌襲警被捕。

警方表示，涉案男子早上9時許嘗試進入受限區返寓所，其間一名警員向他講述檢疫安排，指進入受限區後要檢測，直到有結果後才能離開。警方稱，該名男子得悉後情緒激動，襲擊有關警員，導致警員口部受傷，需送往廣華醫院治理。

（疫情第四波）