林鄭不覺擾民 引述居民稱「應該做」

林太昨視察受限區後見記者，稱會不斷總結行動經驗，其中一個需要完善是何時公布行動。她又稱，行動無可能「十全十美」、消息滴水不漏，反問「唔通隱瞞（街市檔販），等佢哋（凌晨）三四點送貨嚟先知封閉咗咩？」

不掌握私樓住戶資料 難百分百檢測

被問如何確保已離開的居民會檢測，林太稱無可否認無法做到百分之一百。她稱，受限區內都是私人樓宇，無住戶名單，所以比早前做過類似執法行動的公屋乙明邨「麻煩」。她強調各區民政處亦非常努力，例如早前到40多幢有強制檢測令的樓宇拍門執法，找到無做檢測的百多人交給衛生防護中心跟進。她說政府同事在受限區內逐戶敲門，安排居民做檢測，「能力相信已去到最犀利」，只能盡力而為。

抗疫一周年 林鄭稱盡心盡力

區議員質疑：醫護早促封關 政策失敗

昨日是抗疫一周年，林太形容政府已盡心盡力，抗疫工作「沒有最好，只有更好」。油尖旺區議會副主席余德寶表示，早在一年前醫護已罷工要求政府「封關」，但政府政策失敗，影響基層居民「手停口停」，質疑自稱林鄭月娥「盡心盡力」的說法。

被問到對疫情是否已束手無策，林太反駁「唔可以咁講」，稱同事每日都研究新手段控疫，強調政府非常有信心，會投入人力物力及科技嚴控疫情。她說「不會因為人哋覺得不好就氣餒」，因為會影響軍心，她要令3000同事覺得在做很重要的任務和使命。

（疫情第四波）