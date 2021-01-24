圍封前爆逃亡 留守者：欺負老實人 藍白保護衣者處處 嚇煞居民

一街之隔兩個世界 佐敦道熱鬧如常

受限區內不少大廈有人駐守出入口，無人駐守的樓宇則被貼上封條，上海街與甘肅街交界、上海街與南京街交界為主要「閘口」，昨午每邊約有逾10名警員駐守，炮台街一帶則設數個流動廁所。位於受限區邊界的吳松街，食肆及商店林立，但昨日都關了門，人流稀少。毗鄰的佐敦道則熱鬧多了，商店如常營業，市民四處購物。

政府人員昨晨起拍門通知居民前往檢測，受限區內的居民Peach（化名）錯過了，之後便與男友主動下樓，獲發一張卡，寫上被安排早上9時至11時到D區域檢測，即上海街近碧桃樓。往檢測點的路上，每隔幾十米就有三數個穿保護衣的人員站崗，也有一排排檢測帳篷，「有少少似死城，可能因為見識過武漢封城嘅景象，覺得還好。不過一落樓見到樓梯口圍滿晒著防護衣嘅人，都有少少緊張」。

獲派罐頭即食麵 索搓手液不果

二人沿上海街近OK便利店附近排隊等取物資，人龍約有30多人。二人各取了5包出前一丁、一罐午餐肉、一罐豆豉鯪魚、一罐茄汁豆、一罐粟米、一罐沙甸魚等。她近日買了菜及凍肉，也有水果，相信足夠應付。有見其他街坊取了搓手液，她又剛好用完，便問能否提供，惟職員對她說「我哋呢度無搓手液提供」，讓她略感不滿。

取物資時，居民會獲發手帶。Peach從新聞得悉檢測陰性便能除手帶，但又聽聞需解封後才能脫，「覺得信息有點混亂」。回家後，二人研究已戴在手腕的手帶，怎料男友的手帶突然甩開，混亂中男友不慎「啪番實」扣子，結果再也不能戴回，唯有把它擱在一旁。

Peach認為封區安排不佳，「噚晚一路傳話封，好多人都走晒，得番我哋乖乖地配合政府安排嘅留守有乜用？如果夤夜走嗰啲帶病毒，已經傳開晒」。二人周六本來要工作，Peach較幸運能在家工作，惟任職物業管理的男友一直不知公司如何安排，感到擔心，「手停口停」。她說：「擾民就一定有啦……但如果咁樣可以處理好個疫情，快點恢復正常生活，咁都抵嘅……如果搞完我哋，又繼續漏人入來，咁真係……」

居民憂生計不保 政府：盼僱主酌情處理

油尖旺區議員胡穗珊稱，不少居民擔心封區影響收入，甚至被解僱，她要求政府將補助確診者的5000元恩恤金擴至受限區，若收入受損可得補償。她又要求修訂《僱傭條例》，將強制隔離列為有薪假。政府發言人表示，明白安排帶來不便，爭取約48小時內完成行動，讓市民周一上午6時左右開始上班。發言人又稱，若僱員未能上班，盼僱主能酌情處理，不要扣薪金和福利。

明報記者

（疫情第四波）