居民要求送午飯 三度追問晚上仍無影

菜販憂貓狗缺糧 警助放罐頭

「受限區域」內居民、61歲的陳先生家中無米，昨早要吃杯麵，至昨晨11時許致電政府熱線盼有人能夠送午飯，其間三度致電追問其午飯下落，惟至下午4時許仍未送到，「如果家有小朋友就餓死了」，熱線職員稱檢測時會派食物，陳先生質疑：「係咪唔檢測就無飯？」他昨午5至7時檢測，其後獲午餐肉和麵包，至晚上7時午飯仍未送到，他索性煎午餐肉、炒蛋配麵包作晚餐。

在西貢街開蔬菜檔的黃女士指政府行動公布倉卒，最擔心店內貓狗缺糧，幸幾次周旋後，警員願意幫她將打開的罐頭置於店內，讓貓狗食用。她又稱，昨凌晨得知封區，整晚睡得不好，要四處問行家借薯仔、菜等，以便向9間食肆及酒店交貨。

在區內賣豬肉的新填地街居民張先生說，一家五口昨早到樓下檢測後獲發兩袋食品，有10包即食麵、10個罐頭等，包括茄汁焗豆、豆豉鯪魚、盒裝粟米等。被問措施是否人性化，他認為最大影響是生意，若早點通知，昨早送豬肉不會亂，要他匆忙趕到受限區域閘口接貨，預計關店兩日損失逾萬元。

油尖旺區議會副主席余德寶亦稱，10多宗求助主要有關膳食，有居民說熱線打不通。他指林鄭月娥承認公布有待改善，她欠居民一個道歉。

（疫情第四波）