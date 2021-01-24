果欄一帶確診多於受限區 消息：不排除擴指定區

港府解釋過去三周指定檢測區（大廈有一戶確診須強制檢測）錄得162宗確診，但最新確診未必集中昨圍封的受限區（全區強檢）。本報分析1月22日公布的61宗確診，除無公布住址或居酒店者，有51宗個案，當中23宗報住油尖旺，佔45%。扣除重複住址有20幢油尖旺大廈，其中兩幢在受限區，佔10%；另8幢在受限制區以北、近果欄一帶（見圖）。

梁子超倡油尖旺大廈一戶確診全幢驗

立法會前議員陳凱欣稱受限區劃界有點尷尬，當局低估了油尖旺人流物流的流動性，「（疫情）已散到大角嘴、旺角」，碧街15至27A的大樓有36宗個案，但不在受限區內，「佢𠵱家只能在受限區清零，得幾條街，但周圍都爆緊，好想問佢下一步點？」

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，油尖旺個案陸續擴散，建議降油尖旺檢測門檻，全區大廈只有一戶確診亦要全幢檢測，並派員檢視大廈環境和喉管需否擴大檢疫。許樹昌指果欄一帶和其他舊區均應降檢測門檻，有一戶確診均全幢驗。

九成污水陽性樣本來自受限區

林鄭：受限區最多確診污水陽性

特首林鄭月娥昨解釋圍封受限區三大考慮，包括公共衛生、污水檢測及可行性，受限區是最多確診和最多污水驗出病毒，其他地方的個案較零散，「是否每條街如出現一個個案就做這種行動，恐怕在香港非常困難」，因需考慮能力問題決定劃區大小。

港府早前在佐敦劃出指定區，大廈只有一戶確診要全幢強檢，該區1月1至20日錄得162宗確診，涉56廈。政府消息稱本月中起在佐敦指定區域監測逾70廈污水，近半大廈的樣本呈陽性，而樣本陽性的大廈有近九成在受限區；加上該區樓宇樓齡較舊、失修，多屬「三無」大廈、多劏房，港府決定圍封檢測。

（疫情第四波）