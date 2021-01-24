首封區擬即日檢萬人 9小時驗1/3 醫生批錯失圍堵3時機 林鄭認走漏風聲削成效

警把守鐵閘 居民有入無出

目標禁足兩日 「解封」須待全區結果

港府昨晨4時公布，首次動用《預防及控制疾病規例》（第599J章）權力，限制在佐敦指明受限區，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街（見圖）內的人，須於昨日內強制檢測，有檢測結果前必須留在處所，目標48小時內完成行動，讓居民明早約6時起可上班。民政事務局長徐英偉昨早稱圍封區涉約1萬人口，區內共設51個採樣站。

同時，港府要求即使在封區前已離開該區的市民，只要曾於過去14日曾身處該區逾兩小時都要強檢。食衛局長陳肇始稱，封區前已離開者如不按要求檢測，若被發現會有執法行動。

政府昨在受限區周圍擺放伸縮鐵閘，不准人隨便出入，出入口有警員把守，身處區外居民只可進區、不可離開。政府動員的3000人除了駐守住宅大廈，亦協助登記檢測及派發食物等。

許樹昌：一周前已提案 梁子超：突擊才找到最多

本港首度封區檢測，推出時機未必如專家所想。中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，一周前已提出油麻地、佐敦的檢測應配合禁足令，但獲港府回覆稱該區很多居民已配合檢測，又擔心舊樓環境已污染不適合禁足，因此當時無做。許續稱，當發現某小區高風險，愈早做禁足檢測愈好。

呼吸系統科專科醫生梁子超批評港府早前已錯失3次圍堵機會，包括發現新填地街20至26號爆疫時應在該處做禁足檢測；第二次機會是鎖定佐敦指定區域約20大廈要強檢時；第三次是劃定核心區域要求70幢大廈全數強檢時，半個月間疫情向外擴散，「疫情快過政府撲火」，目前做「遲就遲咗啲」。

另外，港府昨晨4時公布圍封，並同時實施，但早一日已走漏風聲，居民陸續離開。梁子超批評令最高風險者、最不願意檢測者「走甩」，成效會大打折扣，圍封需「突擊」才能找到最多個案。

區議員批勞民傷財

林鄭：可早點公布 會完善做法

許樹昌亦認同走漏風聲會影響行動成效，相信很難再追蹤無身分證者，要加緊追蹤當區上班人員和居民是否全部完成檢測。許和梁均指出，若今日檢測結果出爐發現大量確診者，幾日後要為居民重複檢測。油尖旺區議會主席林健文批評，封區動用3000多名紀律部隊人員，「太勞民傷財，對市民造成的滋擾非常巨大」。

特首林鄭月娥在圍封開始後12小時見記者，稱圍封行動需保密，否則居民會提前離開，削弱這行動的目的，雖然港府在行動開始時才公布，但6、7個小時前已有很多人知道，或因行動涉數千人、要預告街市停業等，她從媒體看到有居民在圍封前已拉行李離開，認同相對有風險。她認同，如果早點公布行動細節包括只涉48小時、有食物包派發等，可能較少人因擔心而離開該區，會總結是次經驗和完善做法，相信不止一次用限制措施配合強檢。

明報記者

（疫情第四波）

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