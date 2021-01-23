近六成醫護選擇科興疫苗 西醫公會料因對傳統技術有信心

醫護誠信同行、香港牙醫學會、香港私人執業專科醫生協會、香港西醫工會以及香港女醫生協會等多個團體，在今年1月7至14日訪問了930名醫護，有78%醫護表示願意接種新型冠狀病毒疫苗，5%不願接種，17%未決定。

受訪者當中，61%選擇科興滅活疫苗，22%選擇BioNTech的m-RNA疫苗，11%選擇阿斯利康腺病毒載體疫苗，其他人不選擇任何一種疫苗。

六成人願到接種中心工作

受訪444名醫生中，397人在私家診所執業，有67%願意在診所為市民接種疫苗，大部分人希望政府提供每針100至200元資助。至於社區接種中心，930名醫護中，62%願意在中心提供服務，最多醫生期望有1000元時薪。

楊超發估計，因滅活病毒技術較傳統，在疫苗上應用時間較長，故醫護對其信心較大。至於如何鼓勵市民接種，他認為政府可提供誘因，例如可設立類似「健康碼」的系統，市民接種疫苗後可去更多地方，例如過關到內地。

楊超發又說，希望政府公開更多關於疫苗的資料，例如衛生署轄下科學委員會收到的疫苗數據，「市民要知道數據才可作出選擇」。

（疫情第四波）