飲食業叫苦：過去一年75%日子受抗疫影響

稱過年續禁晚市將掀結業潮

業界統計，過去一年75%日子受防疫措施限制，若農曆新年續禁晚市堂食，很多食肆考慮結業。中式餐飲業代表冀政府放寬限制，容許6人一枱，酒吧業望可放寬營業至午夜12時。

餐務管理協會主席梁振華表示，中式食肆於12月至3月的生意額佔全年七成，但現時幾乎不能經營，他希望政府放寬禁晚市堂食及容許6人一枱，員工接種疫苗後放寬至8人一枱。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁冀獲放寬營業至午夜12時，又稱願意強制客人用安心出行或填健康申報表，協助追蹤。張宇人表示，禁晚市堂食嚴重影響食肆生意，但仍要交水電煤費，「真係唔開好過開」。

稻苗學會和香港日本食品及料理業協會分析數據，飲食業過去一年有75%日子受防疫措施限制，又稱晚市佔全日生意60%至70%，續禁晚市堂食將致結業潮，建議政府針對受影響行業再推「保就業」支援。

第四輪防疫抗疫基金下的餐飲處所資助計劃、商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，周四（28日）截止申請。截至1月20日共收到逾1.7萬宗申請，批出逾4.9億元。

（疫情第四波）