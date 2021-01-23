中大醫院願設接種中心 港安港怡稱盡力協助

本報昨透過電郵向全港各私院查詢協助新冠疫苗接種計劃的意向，香港中文大學醫院回覆會盡力協助，包括探討於中大醫院設社區疫苗接種中心的可能。荃灣港安醫院亦有意願參與接種計劃，積極參考上次社區檢測中心工作的經驗，讓員工自願報名參與，院方負責協調和安排人手；香港港安醫院亦會積極配合，正與政府磋商，仍需考慮防疫措施及人流安排。港怡醫院亦指支持接種計劃，將盡能力支援。

嘉諾撒醫院稱對計劃未有意見；明德醫院稱冀能提供支持，但須先評估是否可行；養和醫院稱會盡力提供協助，但要跟政府詳細了解後，再作仔細探討及研究。

西醫工會會長楊超發表示，西醫工會有興趣承辦一兩個社區接種中心，據他所知政府將在每區設一兩個社區接種中心，每個中心有15個接種位，每個位需兩至三名護士，每個中心需兩名醫生。他說，按西醫工會與其他醫護組織的調查，930名受訪醫護中，62%願意在社區接種中心提供服務，相信有足夠人手應付，他預計未來兩周政府會開始招募機構營運社區接種中心。

醫管局行政總裁高拔陞亦稱，醫管局7個聯網會各自營運一個疫苗接種中心，如長者「行得走得」，可到中心注射疫苗；若接種對象為院舍長者，當局暫考慮有3層配套，包括安排外展醫護為出現副作用的院友評估、治療或安排送院，另會評估長者是否適合接種疫苗，以及派外展隊到院舍接種疫苗。他稱不同方案都可行，要視乎抵港疫苗種類、數量及優先接種群組次序。

被問買國藥否 曾浩輝：要有兩手準備

港府協議採購的3款疫苗中，中國科興疫苗未在醫學期刊刊登第三期臨牀測試結果。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，相信科興需時整合各地數據。被問需否買中國國藥疫苗，曾浩輝說「如果科興嚟緊一路都唔得咁點呢？我諗要有兩手準備，睇睇同一樣的科技平台會唔會有其他選擇」，但稱政府與科興溝通上下了很多工夫，科興亦已做臨牀研究，只欠整理和刊登，盼能盡快做到。

對於全國人大常委譚耀宗期望中央能夠送國藥疫苗予港人，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目稱，國藥尚未在醫學雜誌發表第三期臨牀測試數據，加上科興先與香港接洽，要給予科興機會提供數據。

陳肇始：與第四間商討 非國藥

食衛局長陳肇始接受香港電台專訪時稱，正與第四間疫苗供應商商討，要求對方提交數據，但已簽保密協議，未能透露是哪個供應商，但稱不是國藥疫苗。

明報記者

（疫情第四波）