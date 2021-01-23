醫院接連失守 高拔陞：守龍門被射得多必失

各院重新審視防控 未見系統問題

高拔陞表示，醫管局會秉持避免院內感染的目標，承認這方面仍需努力。因應聯合醫院和瑪嘉烈醫院爆疫，當局除了審視外國文獻、本地經驗，亦邀請專家檢視感染控制流程，有信心整套感染控制措施「行得通」。局方亦要求每間醫院重新審視院內設施管理、感染控制及氣流等，「出現個案要研究，不停重複這步驟」，目前未見、未找到感染控制出現系統問題。

他認為社區個案多是醫院「失守」的重要因素，「cumulative risk（累積風險），愈多個案，始終有一日會來……（守門員）接不到那一球，是世界波、後衛守得不好，還是甩了手套，都有一個原因」。

不懷疑病房是源頭 染疫同事報工傷

至於當局有否分析爆疫兩醫院感染群組的基因排序，以判斷醫護是否因工作受感染，高表示，涉事病房短時間內有病人及醫護感染，「不會太懷疑」病房是感染源頭。他說勞工法例保障受感染的員工，知悉有數名同事「報工傷」，支持同事是局方的大原則。有工會曾引述高拔陞稱會有恩恤賠償，他在訪問中沒透露金額。

2003年SARS後，醫管局報告提出興建3座傳染病大樓，至今只建了一座。被問到有否計劃興建另兩座大樓，高拔陞說當局正檢視隔離設施，包括探討會否興建獨立的傳染病大樓、在醫院旁設大樓，還是在不同樓層加設隔離設施，對各選項持開放態度。

（疫情第四波）