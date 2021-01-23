臨時醫院2月先開48牀 可聞氧用藥

接收輕微至稍為嚴重病人

正名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」的臨時醫院日前已竣工，可容納約820張牀。高拔陞表示，當局逐步籌備「進場」，例如配置儀器及測試等，預計下月投入服務，首階段會開放一間設48張牀的負壓病房，屆時會有內科、急症科、家庭醫學及傳染病科等醫護提供治療。

高表示，目前病徵輕微的患者會安排入住位於亞博館的社區治療設施，患者毋須用藥，亞博不設中央供氧系統，若病人要接受氧氣治療，則要送院。臨時醫院投入服務後，配備化驗室及氧氣供應，可接收輕微至稍為嚴重的確診者，例如需要簡單藥物以控制病徵、聞氧氣，以及本身有其他長期病須定期驗血等的患者。

至於插喉的危殆患者，高拔陞說，該類病人會入住醫院的深切治療部，因插喉患者要跨團隊跟進，涉放射診斷、手術、接駁人工心肺等人手，不能長時間安排大批專科醫護在臨時醫院。他說過去一年大部分時間重症患者維持於10%以下，相信臨時醫院啟用後，可紓緩其他醫院病牀壓力。

亞博病人逐步轉移臨時醫院

人手方面，他說要視乎開設病牀的數目，局方歡迎私家醫生以自選兼職形式到臨時醫院服務，亞博曾有三分之一醫護來自私營市場。高相信，亞博與臨時醫院會同步運作一段時間，但會逐步將亞博病人轉移到臨時醫院集中照顧；如社區疫情嚴峻，仍要分流患者到亞博。局方早前於亞博引入預測病情系統，分析驗血結果、年齡及長期病史等，預測患者病人會否惡化，準繩度達九成。

高拔陞相信疫情是持久戰，加上海外疫情形勢反覆，預料日後恢復航運後，會有更多個案於機場驗出陽性，送往臨時醫院可縮短車程，故香港在短至中期仍需臨時醫院，而該設施亦可接收肺結核等傳染病患者。

憶疫戰稱公眾配合重要

回顧過去一年，除了醫院「守住龍門」，抗疫亦需公眾配合，高拔陞說對內對外溝通相當重要，需向公眾交代下一步計劃。他憶述，曾有人以汽油彈破壞指定診所，相信當時社會未接受該做法，至後期他在電台訪問中預告，如個案急增，部分患者須在社區照顧，其後正式啓用鯉魚門社區隔離設施時未見太大反對，相信社會有足夠時間凝聚共識。

面對漫長疫戰，他期望醫管局可在照顧確診者的同時，要顧及其他患者需求，在每一波疫情下，削非緊急服務的比例都減少。本港經歷SARS、豬流感爆發，他認為每一次抗疫都能累積經驗，並傳承至新一輩的醫護，裝備他們面對充滿變數的未來。

（疫情第四波）