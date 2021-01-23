機組人員將撤豁免 須酒店檢疫14日 工會：長途一程變離家20日 盼允在家隔離

陳肇始：要滴水不漏 未說何時實施

陳肇始接受港台專訪時表示，在滴水不漏和嚴防的大前提下，本來獲豁免的機組人員，未來需到指定酒店檢疫14日。她說，目前疫情爆發嚴重，且出現多種變種病毒，故當局認為要更嚴謹。她稱已與運輸及房屋局協調好，但未透露新安排何時實施。此外，她被問到有建制派不滿其抗疫能力，要求「換人」，她笑言建制派或有不同意見，她的工作或許未能達到他們的期望，會繼續聆聽和改善。

運房局昨未有正面回應何時落實相關安排。局方回覆稱，政府會視乎本地和世界各地疫情，全盤考慮所有相關因素，檢視及調整適用於不同類別獲豁免者（包括機組人員）的安排。

國泰：正索細節早規劃減影響

國泰航空企業事務部回覆稱，得悉政府擬收緊香港機組人員的隔離檢疫規定，正向當局索取更多細節，包括生效時間，以便早作規劃，盡量減少新措施對機組人員，以及客運和貨運服務的影響。

香港貨運航空透過公關表示，截至昨午，暫未收到政府有關方面的消息，目前貨運服務正常。

王思敏向本報表示，有關安排對機組人員影響很大，她舉例，飛一班長途機來回已需時4至8日不等，同事在外國酒店已不會踏出房門，若返港再要隔離14日，即可能有18至22日處於工作和隔離狀態。她說，如果要到酒店隔離，對於部分夫婦均是機組人員、且有小朋友或長者需照顧的員工來說，更難安排。

王思敏說，據工會所知，國泰仍與政府商討，暫未有實施時間表，故未通知工會。她說國泰承諾會盡量替員工爭取，將對員工的影響減至最低。她希望政府可容許機組人員在家隔離，而假若必須在酒店隔離的話，希望政府或公司提供住宿。至於工作調配方面，她希望公司可靈活安排更表，盡量不要安排剛隔離完的同事立即再飛。

民主黨：極反智 嚴重打擊航空業

民主黨經濟政策發言人袁海文批評，政府盲目收緊機組人員執勤返港後的檢疫措施是「極反智」，嚴重打擊航空業。他說，現時本港確診累計近萬宗，並沒有一宗因本港機組人員執勤期間受感染而導致社區爆發；另外，不少機組人員在外地執勤後只是留在酒店，甚至是房間也不能離開，如嚴格執行此安排，感染風險極低。他認為維持現時法定及行業的檢疫安排，已有效及足夠。

明報記者

（疫情第四波）