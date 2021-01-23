碧街一帶13日57宗 張竹君：會「再掃一次」

翻查資料，碧街自1月10日首現確診，為住在碧街19號的中九龍幹線中段隧道工程地盤45歲男工人。碧街15、17、19、21、23、25、27號其後接連爆疫，昨日再增2宗，累計39人確診。1月10日起附近一帶（渡船街至新填地街、登打士街至窩打老道）陸續浮現確診個案，13天已有57人確診，涉11幢大廈，包括順利大廈A座及B座、利源閣、海昇大廈、安蘭閣等。

稱劏房難識別 尋同單位住客檢疫

被問碧街15至27號已有很多確診，為何不安排居民撤離，張竹君昨表示正觀察碧街的情况，很多個案住在劏房，有時較難識別劏房，因此會到場「再掃一次」，再安排一些與確診劏房戶同單位的人送檢疫。

另外，政府早前向新填地街20至26號發隔離令，有效期至本月28日晚上11時59分，昨有身穿全副保護裝備的屋宇署及環保署人員到單位視察。環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明表示，由於新填地街20至26號較多確診，故與屋宇署及港大科研團隊到場了解單位情况，包括間隔、渠位等結構會否有特別，導致單位之間互相感染。屋宇署回覆，按衛生防護中心要求，昨開始派員逐步視察新填地街20至26號單位內排水系統狀况，如有欠妥之處，會按《建築物條例》適當跟進。

（疫情第四波）