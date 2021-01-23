金威廣場疑現垂直傳播 C室全撤離 最早病發者任清潔工 公司於油尖旺早前爆疫

昨61確診 24居油尖旺8住檢測區

本港昨多61宗確診，55宗屬本地感染，26宗源頭不明，另50多宗初步確診。16宗確診在臨時檢測中心驗出，約11宗及1宗來自油麻地或深水埗採樣站。24人住油尖旺，當中8宗住指定檢測區。

5户中招4同坐向 共涉10人

金威廣場10名患者分佈於5樓、6樓、7樓、17樓的C室及5A室。除5C室6人確診，其餘各1人確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，5C室患者最早於1月15日病發，其任職的清潔公司在油尖旺區，累計有11人確診，最早1月13日病發；防護中心之前從沒公布該公司群組。翻查資料，70歲男（第9458宗）與歐所說的5C室患者資料脗合，是10人中最早確診（1月16日）。袁國勇說當工作崗位有爆發，工人可將病毒傳予家人，亦可經天井和喉管傳播其他單位，惡性循環會持續發生，令社區爆發嚴重。

5A室、6C及7C室患者沒病徵，17C室患者1月17日呈陰性，3日後病發並呈陽性。袁國勇分析，5C室患者最早病發，5C大部分患者有病徵，按病發日期推算，相信是出現向上的垂直傳播。

袁國勇料喉管天井致煙囪效應

專家：向同一天井單位宜關窗

環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明稱，初步目測單位喉管完好，要再調查接駁位有否泄漏。袁國勇說雖然沒見喉管有明顯改動，但懷疑單位喉管有問題，致喉管或天井產生煙囪效應，例如住戶帶病毒，洗澡或排便時，濕空氣可經喉管上升，倘上層單位喉管破裂或有開抽氣扇，病毒便可傳入屋。另一可能是住戶開抽氣扇，呼吸時噴出的微粒經抽氣扇升上天井。

香港廁所協會副主席熊志權解釋，若低層住戶染疫，開抽氣扇時可將病毒抽出天井，病毒隨熱空氣上升，若樓上開窗，可傳入單位；另可能是低層渠管有裂縫，致病毒在位於天井的渠管漏出來，隨熱空氣傳到樓上；病毒可能在氣喉內隨熱空氣上升，若樓上單位氣喉有裂縫或U形隔氣沒水，或令病毒傳入屋。

金威廣場C室及D室單位的廁所向同一天井，暫只有C室有確診，熊說不排除是透過氣喉傳播，但向同一天井的單位亦不能掉以輕心，建議關閉向天井窗戶，確保U形隔氣有水及找合資格人士檢查喉管有否漏氣。

（疫情第四波）