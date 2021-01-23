圍封前夕 街市清場居民拖篋走 警員拉起封鎖線 當局物資夜運油麻地

廟街小販、指定區內街市及熟食市場商戶昨接獲通知，今天不能做生意。廟街商會主席陸興發表示，食環署通知小販須昨晚10時收檔。油尖旺區議員李傲然亦稱，新填地街排檔和油麻地街市商戶昨獲通知須於晚上關門清洗，油麻地街市周六、日不能開業，但未交代原因、受影響範圍；油麻地街市約有120檔，新填地街涉約100個排檔，未計兩邊商戶及餐廳。李說昨午開始，佐敦和油麻地陸續有很多居民帶着行李離開，形容如「逃難」。

本報記者昨晚在油麻地上海街、新填地街、廟街等觀察，晚上8時許陸續有居民離開，最少有數十人。在上海街，有一家大小帶同行李箱等乘的士離開，其間以英文叫記者不要拍攝，亦有人帶着多個紅白藍袋，以及雪櫃和家具，乘輕型貨車離開。

今封區有用否 袁國勇：永遠都有些用

被問如今才「封區」是否有用，港大微生物學系講座教授袁國勇說永遠都有些用，當該區愈多個案，須更嚴謹措施，確保強制檢測大廈所有人檢測，且不止檢測一次，封區就可登記居民資料，確保5日或14日後再檢測，但封區決定非容易，會影響市民生活及生計。

有餐店指存貨不足寧停業

有肉檔憂禁送貨日失數萬元

本報記者訪問上海街及新填地街強檢區域的10間食肆，包括尼泊爾食肆、燒臘店、冰室等，3間稱封區後不會開門，3間如常開門，另4間則稱視乎封區措施再定，各店存貨夠用介乎一日至一周。另外，恒生及匯豐銀行該區分行昨起陸續暫停營業。

尼泊爾食肆Chulo負責人Newa Sushil說，本身住在強檢區，前日檢測呈陰性，店內員工亦是陰性，考慮到仍有街坊光顧，封區仍會營業。易記冰室負責人吳先生說，油麻地被劃成指定區域後，生意大跌已減入貨，料存貨只夠用一日，封區後不會營業。

豬肉檔「九記肉食」檔主張先生擔心，封區會影響貨車進出，該店每日為約10間餐廳供應數十公斤豬肉，若不能送貨，將每日損失數萬元。聯合粉麵店員趙先生說，早前有大批少數族裔遷走，認為封區已太遲。李傲然表示，油麻地一帶很多年貨店，早已入貨，憂血本無歸，促政府為商販提供津貼「捱過年關」。

有居民花千元儲一周糧食

封區令居民擔心，不少人昨午到街市大手買蔬菜及凍肉等儲糧。指定區域外的文輝樓居民陳女士，從社交媒體得知封區消息，花千元買糧食，包括凍肉、麵條等。她說平日在新填地街買菜，擔心封區後無菜賣，昨特意推手推車買菜，供一家六口一周食用。住在指定區內、寧波街一帶的南亞裔居民Sunar Lok得知封區消息後，花數百元買凍肉，供未來一周食用，避免封區時外出。他希望盡快找出確診個案，令生活回復正常。

求助者眾 區議員斥政府未交代

多名油尖旺區議員批評政府遲遲未交代封區消息，令居民人心惶惶，甚至有人搬走。佐敦北區議員何富榮表示，接獲大量居民查詢及求助，擔心封區後不能上班及覆診等。

明報記者

（疫情第四波）

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