圍封前夕 街市清場居民拖篋走 警員拉起封鎖線 當局物資夜運油麻地

【明報專訊】油麻地的新冠病毒疫情未受控，本港昨增61宗確診中，24人居於油尖旺，其中8人住在指定檢測區。本報昨報道政府計劃「圍封」油麻地指定檢測區，檢視區內居民檢測情况，最快今日凌晨實施，區內排檔、街市商戶、廟街商販昨獲通知今日不能做生意，昨晚11時有工作人員開始運送罐頭和搓手液等物資到吳松街臨時熟食小販市場，午夜有大批警員在市場附近拉起封鎖線。區內人心惶惶，昨午有居民開始儲糧，買了足夠一周食用的凍肉，有人夤夜拖篋離開。
廟街小販、指定區內街市及熟食市場商戶昨接獲通知，今天不能做生意。廟街商會主席陸興發表示，食環署通知小販須昨晚10時收檔。油尖旺區議員李傲然亦稱，新填地街排檔和油麻地街市商戶昨獲通知須於晚上關門清洗，油麻地街市周六、日不能開業，但未交代原因、受影響範圍；油麻地街市約有120檔，新填地街涉約100個排檔，未計兩邊商戶及餐廳。李說昨午開始，佐敦和油麻地陸續有很多居民帶着行李離開，形容如「逃難」。
本報記者昨晚在油麻地上海街、新填地街、廟街等觀察，晚上8時許陸續有居民離開，最少有數十人。在上海街，有一家大小帶同行李箱等乘的士離開，其間以英文叫記者不要拍攝，亦有人帶着多個紅白藍袋，以及雪櫃和家具，乘輕型貨車離開。
今封區有用否 袁國勇：永遠都有些用
被問如今才「封區」是否有用，港大微生物學系講座教授袁國勇說永遠都有些用，當該區愈多個案，須更嚴謹措施，確保強制檢測大廈所有人檢測，且不止檢測一次，封區就可登記居民資料，確保5日或14日後再檢測，但封區決定非容易，會影響市民生活及生計。
有餐店指存貨不足寧停業
有肉檔憂禁送貨日失數萬元
本報記者訪問上海街及新填地街強檢區域的10間食肆，包括尼泊爾食肆、燒臘店、冰室等，3間稱封區後不會開門，3間如常開門，另4間則稱視乎封區措施再定，各店存貨夠用介乎一日至一周。另外，恒生及匯豐銀行該區分行昨起陸續暫停營業。
尼泊爾食肆Chulo負責人Newa Sushil說，本身住在強檢區，前日檢測呈陰性，店內員工亦是陰性，考慮到仍有街坊光顧，封區仍會營業。易記冰室負責人吳先生說，油麻地被劃成指定區域後，生意大跌已減入貨，料存貨只夠用一日，封區後不會營業。
豬肉檔「九記肉食」檔主張先生擔心，封區會影響貨車進出，該店每日為約10間餐廳供應數十公斤豬肉，若不能送貨，將每日損失數萬元。聯合粉麵店員趙先生說，早前有大批少數族裔遷走，認為封區已太遲。李傲然表示，油麻地一帶很多年貨店，早已入貨，憂血本無歸，促政府為商販提供津貼「捱過年關」。
有居民花千元儲一周糧食
封區令居民擔心，不少人昨午到街市大手買蔬菜及凍肉等儲糧。指定區域外的文輝樓居民陳女士，從社交媒體得知封區消息，花千元買糧食，包括凍肉、麵條等。她說平日在新填地街買菜，擔心封區後無菜賣，昨特意推手推車買菜，供一家六口一周食用。住在指定區內、寧波街一帶的南亞裔居民Sunar Lok得知封區消息後，花數百元買凍肉，供未來一周食用，避免封區時外出。他希望盡快找出確診個案，令生活回復正常。
求助者眾 區議員斥政府未交代
多名油尖旺區議員批評政府遲遲未交代封區消息，令居民人心惶惶，甚至有人搬走。佐敦北區議員何富榮表示，接獲大量居民查詢及求助，擔心封區後不能上班及覆診等。
明報記者
（疫情第四波）
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