兩護士共膳同染疫 醫管局籲醫護忍一忍勿聚會

前日一名北區醫院護士確診，醫管局早前已將4名護士列作密切接觸者，他們的測試結果為陰性，正隔離檢疫。北區醫院前日在該護士傳染期內曾工作及休息的地方採集69個環境樣本，全部呈陰性。

伊院初確護士6共膳同事須檢疫

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨稱，追蹤後發現多兩名護士被列為密切接觸者，包括屯門醫院一名復康病房護士，以及伊利沙伯醫院一名內科護士，北區醫院確診護士曾分別在本月17日和18日與二人共膳。

其中，伊利沙伯醫院護士前日測試後初步確診，她並沒有任何病徵，最後上班日期為前日。院方展開追蹤，有6名伊院職員曾與該護士共膳，昨日被界定為密切接觸者，須接受檢疫，他們已接受測試，全部結果呈陰性。

瑪嘉烈護士初確 同枱食飯同事列密切接觸

此外，瑪嘉烈醫院一名護士初步確診，她的家人早前確診，本月17日起接受隔離檢疫，18日開始頭痛，並於20日接受測試，當日檢測結果初步呈陽性 。庾慧玲稱，該護士在16日被列為密切接觸者，據同事所說她當日接獲檢疫通知前，曾與一名護士同枱用膳，雖然有隔板分隔，沒有聊天，但過程有半小時。醫管局與衛生署商量後，為謹慎起見，將該名用膳同事列為密切接觸者。庾慧玲提醒同事盡量不要一起用膳，而未來農曆年假，「希望同事忍一忍，繼續保持社交距離，不要一班人聚會」。

屯院護士確診 暫未找出源頭

另外，屯門醫院內科及老人科一名護士確診（第9868宗），他周一（18日）發病，並到支援診所求醫，驗出陽性。庾慧玲稱，這名護士15日開始放假，他主要做行政工作，不用接觸病人，沒有同事或病人被列為密切接觸者，而這宗個案與上述北區醫院確診護士及其密切接觸的屯院護士無關連。二人不是同一病房，暫未找到源頭。

（疫情第四波）