年宵復辦未收短訊 蘭花大王斥食環指示不清

楊小龍認建議兩時段清潔 指以往食飯時間人流少

本報昨向食環署查詢，昨是否已向花農發電話短訊，該署稱未能提供數字。楊小龍批評政府指示不清晰，稱自己原投得14個攤位，以為新安排下攤檔減半至7個，但最終只有3個，但他表示「無計，有得開好過無得開」。

對於政府前日公布年宵新安排，在場有不少花農對每日有兩個清潔時段表示不滿，楊小龍表示，早前包括他在內的部分業界曾向政府建議中午和傍晚暫時關閉消毒，因根據以往經驗，食飯時間人流較少，又認為關閉期間商戶不用移走貨物會較理想。

機電署：兩儀器量體溫點人數 無鏡頭

另外，機電工程署昨回覆本報查詢時表示，年花銷售點場地內會設置兩組儀器，分別量度入場者體溫和點算進出人數。兩組儀器同以紅外線技術處理，並無任何鏡頭。

至於點算進出人數的儀器，機電署稱只於出入口安裝，所得數據有助計算場內人數，顏色指標標示場內人數的級別；若有市民於場內部分位置聚集，場內工作人員會勸喻聚集市民保持社交距離。

（疫情第四波）