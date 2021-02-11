旅發局網上市集 推老號潮舖聯乘年貨 斥資360萬線上線下新春優惠 屬牛屬鼠28元搭纜車

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，整項活動斥資360萬元，分別用於製作網站、與合作伙伴設立新春網上市集、製作小遊戲及相關禮品等。

70款賀年精品 蛇王芬夾西廚推臘腸牛角包

「迎春接福 就在香港」活動今年2月8日至2月26日舉行，橫跨農曆新年、情人節及元宵節。FEEDHK 活動策劃公司創辦人袁振雄表示，網上新春市集將推出超過70個不同品牌的賀年送禮精選產品，其中更獨家發售「新舊聯乘賀年精品」，包括本地老字號「公利真料竹蔗水」和西班牙手工糖果品牌Papabubble合作推出蔗汁、火麻仁等口味糖果，60克賣108元。另「蛇王芬」也和瑞士籍主廚Chef Jacques Kagi合作，推出臘腸芝士牛角包DIY套裝，售價148元6個。而每款聯乘產品均限量發售200至300份。

以外，活動也會與餐廳合作推出特色盆菜優惠，「優質旅遊服務」計劃認可零售商戶亦推出優惠，例如尚品原價1876元的7罐紅燒鮑魚（4隻裝）只售450元，即二五折。旅發局補充，是次活動延續「旅遊‧就在香港」平台介紹酒店、食肆及零售等各式優惠，冀待疫情穩定後，市民可選擇出外享用。

網站上載過年習俗短片 盼保持海外曝光

今年旅發局新春活動與去年底美酒佳餚巡禮一樣，都是「線上線下」形式舉行。洪忠興表示，去年美酒佳餚巡禮有85萬人次瀏覽，當中三成來自海外。洪又表示網上活動難與往年花車巡遊相比，故難預計參加人數，但網站會有香港傳統過年習俗介紹短片，亦為海外媒體和KOL安排特備的新春文化節慶網上導賞團，保持香港在海外曝光率。

翻查紀錄，去年旅發局原本計劃斥資4200萬元，在西九舉行一連四日的新春國際匯演嘉年華，惟最後因疫情而取消。

明報記者

（疫情第四波）