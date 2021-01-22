六成人稱壓力源自政治疫情 港人臨牀抑鬱比例新高

香港心理衛生會自2012年起每兩年一次調查，引用「PHQ-9」指引分析受訪者抑鬱程度，最高為27分，10至14分屬「應關注」組別、15分或以上屬「臨牀組別」，即估計患抑鬱症並需要接受治療及輔導的受訪者。該會去年8至9月透過網上問卷及電話訪問1336人，了解近半年的壓力來源，PHQ總分10分或以上的受訪者佔23%，較2018年調查的18.1%高；達15分或以上的比例由2018年的6.7%增至8.4%。2012年首次調查時，3.9%受訪者抑鬱分數達15分或以上。

調查又顯示，65.2%受訪者的壓力來自政治或社會環境，其次有61.7%來自疫情，其他壓力來源包括家庭、健康、工作等。趙雨龍表示，壓力「爆表」不是來自單一原因，但認為部分人因政見與家人有爭拗，加上疫情影響，更易令人產生無力感，累積壓力。

針對疫情帶來的壓力，主要來源來自與人交往機會減少，其次是對自己及家人患病憂慮增加；當中學歷較低受訪者壓力來源較多來自疫情，而運動量較少的受訪者亦有較高抑鬱情緒。

專家稱因生活模式改變 籲聯繫親友在家運動

香港心理衛生會總幹事程志剛表示，疫情令港人生活模式改變，較易引起焦慮不安，建議自行建立有秩序的新生活模式，並保持與親友聯繫、在家中保持運動等；程又建議政府增撥資源，協助機構發展網上或熱線情緒支援服務。

中大研「強光治療」醫「貓頭鷹型」患者

另外，中大醫學院精神科學系與港大社會科學學院研究團隊於2015至2018年招募93名中年「貓頭鷹型」抑鬱症患者，即睡眠時間約介乎凌晨2時至早上10時半，分配為強光治療組及對照組，前者透過燈箱在家接受為期5周、每天30分鐘的強光治療，對照組的患者則接受較暗的光治療。結果證實，強光治療有助改善此類患者病情，治癒時間較快，患者的抑鬱症狀有較大改善，累計臨牀治癒率達67.4%。

（疫情第四波）