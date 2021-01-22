經深圳灣入粵者將分流4市隔離 備過年返鄉潮 過關預約每日2000名額

本月5日起，廣東對由香港經深圳灣口岸到內地者實施預約通關機制，每日入境旅客約2000人。前往內地者需提交集中隔離房間預訂單據，以及24小時內檢測陰性證明，到內地後需集中隔離14日，外加居家隔離7日。

廣東省商務廳副廳長符永革周三在記者會上表示，目前從廣州和深圳入境的人數較多，為緩解廣州、深圳的安置壓力，部分經廣州白雲機場入境者將分流到佛山、清遠、江門、肇慶；部分經深圳灣口岸入境者分流東莞、惠州、汕尾、中山集中隔離。

口岸職員憂為隔離酒店帶來壓力

有深圳口岸辦工作人員向記者稱，目前暫未有農曆新年經深圳灣口到深圳的人數預測，雖然兩地仍未全部恢復通關，但料今年農曆新年期間，過關人數仍可能明顯增加，或會給深圳隔離酒店帶來頗大壓力。另有深圳邊檢工作人員表示，近期未出現滿額。

工聯會籲非必要勿到內地

入境處無相關人流安排

入境處發言人表示，受新冠病毒疫情影響，不會就今年農曆新年假期前後、來往香港及內地的出入境人次作預測，目前亦無針對相關人流有特別安排。

工聯會理事長黃國表示，近日從香港到內地的人數沒有預期多，相信不少人已在內地收緊入境措施之前返鄉。以他觀察，目前單純因過年而到內地的人不多，大部分為已退休及沒有家庭負擔的人，而有工作在身的人，因來往香港及內地分別均要隔離14日，多數選擇留港。

黃國稱，近日香港及內地的疫情反覆，內地的防疫措施隨時變動，加上內地已鼓勵民眾「原地過年」，避免因春運出現大量人流而散播病毒。他呼籲市民「一動不如一靜」，如非有逼切需要，暫時不要到內地；若有需要到內地，則需密切留意最新的措施及要求，預先準備，例如預約好酒店接受隔離，以免被「打回頭」及出現混亂。

（疫情第四波）