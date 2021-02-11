科委會倡院舍最先打疫苗 未涵科興 院友職員首批 醫護長者其次 未審視挪威BioNTech死亡事件

梁栢賢：體弱院友可等副作用較少疫苗 「行得走得」長者先打

衛生署昨公布，衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，以及新發現及動物傳染病科學委員會於1月7日召開聯合會議，檢視新冠病毒流行病學最新科學實證、臨牀特徵等，暫建議安老院舍或殘疾人士院舍等院友及職員最先接種；其次是醫療機構人員、有較高感染風險的必要服務人員，以及60歲或以上者；第三位是16至59歲有長期健康問題者。委員會稱本港數據顯示，95%死者年屆60歲，而舍長者感染後病情嚴重者較社區長者高兩倍，過往院舍長者死亡率達18%，感染率更達92%，故建議院舍人士最先接種。

發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，科興未向港府提交數據故沒討論，若科興提交完整數據，會盡快開會。梁栢賢表示，科學委員會開會時未知挪威長者接種BioNTech疫苗後死亡事件，上述接種優次屬初步建議，最終確定權在於政府，他稱BioNTech日內會交數據予港府，以審批作緊急使用。

因應挪威情况，他建議先為「行得走得」的院舍長者接種，長期臥牀等較體弱院友，為免副作用加劇其本身病情，可等其他副作用較少的疫苗。不過，院舍社交距離措施則要維持多一段時間，直至整體院友及員工打針後才考慮放寬探訪等。

紀律部隊跨境司機等第二優先

至於第二優先類別，梁栢賢稱必要服務人員包括檢疫設施工作人員、紀律部隊、跨境司機及公共交通工具司機等，接種次序由政府決定。對於年滿60歲者，他說會先安排年紀較大者接種，例如先打90歲、再到80歲，當局會每周檢視接種人數，再開放名額供其他類別人士登記接種。

7聯網各1接種中心 衛署負責兩間其餘招標

疫苗接種中心方面，梁稱醫管局7個聯網會各營運一間中心，初期由外展醫護到院舍為長者接種。他說概念是由中心安排外展人手，日後如有私營醫療機構合適，亦可派醫護到院舍。他補充，衛生署或負責一兩間中心，其餘由私營醫療機構投標，港府短期內會出標書，合約價格統一，規定中心每日需為2500人接種，當局會審視投標者能力審批。至於18區接種中心選址、接種日期等，他稱當局會於有決定後一兩周內公布。

明報記者

（疫情第四波）