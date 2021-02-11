科委會倡院舍最先打疫苗 未涵科興 院友職員首批 醫護長者其次 未審視挪威BioNTech死亡事件

【明報專訊】首批BioNTech新型冠狀病毒疫苗料下月底抵港，衛生防護中心轄下兩個科學委員會初步建議安老院舍長者及職員最先接種，其次是醫護及年滿60歲者，第三位為16至59歲有長期健康問題者。該建議涵蓋BioNTech和牛津-阿斯利康疫苗，沒討論未有完整第三期臨牀報告的科興疫苗，亦未審視挪威有長者打BioNTech疫苗後死亡事件。疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢認為，為免副作用影響，長期臥牀等較體弱院友可等待副作用較少的疫苗。
梁栢賢：體弱院友可等副作用較少疫苗 「行得走得」長者先打
衛生署昨公布，衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，以及新發現及動物傳染病科學委員會於1月7日召開聯合會議，檢視新冠病毒流行病學最新科學實證、臨牀特徵等，暫建議安老院舍或殘疾人士院舍等院友及職員最先接種；其次是醫療機構人員、有較高感染風險的必要服務人員，以及60歲或以上者；第三位是16至59歲有長期健康問題者。委員會稱本港數據顯示，95%死者年屆60歲，而舍長者感染後病情嚴重者較社區長者高兩倍，過往院舍長者死亡率達18%，感染率更達92%，故建議院舍人士最先接種。
發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，科興未向港府提交數據故沒討論，若科興提交完整數據，會盡快開會。梁栢賢表示，科學委員會開會時未知挪威長者接種BioNTech疫苗後死亡事件，上述接種優次屬初步建議，最終確定權在於政府，他稱BioNTech日內會交數據予港府，以審批作緊急使用。
因應挪威情况，他建議先為「行得走得」的院舍長者接種，長期臥牀等較體弱院友，為免副作用加劇其本身病情，可等其他副作用較少的疫苗。不過，院舍社交距離措施則要維持多一段時間，直至整體院友及員工打針後才考慮放寬探訪等。
紀律部隊跨境司機等第二優先
至於第二優先類別，梁栢賢稱必要服務人員包括檢疫設施工作人員、紀律部隊、跨境司機及公共交通工具司機等，接種次序由政府決定。對於年滿60歲者，他說會先安排年紀較大者接種，例如先打90歲、再到80歲，當局會每周檢視接種人數，再開放名額供其他類別人士登記接種。
7聯網各1接種中心 衛署負責兩間其餘招標
疫苗接種中心方面，梁稱醫管局7個聯網會各營運一間中心，初期由外展醫護到院舍為長者接種。他說概念是由中心安排外展人手，日後如有私營醫療機構合適，亦可派醫護到院舍。他補充，衛生署或負責一兩間中心，其餘由私營醫療機構投標，港府短期內會出標書，合約價格統一，規定中心每日需為2500人接種，當局會審視投標者能力審批。至於18區接種中心選址、接種日期等，他稱當局會於有決定後一兩周內公布。